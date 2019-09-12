Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-12T11:04Z
https://ria.ru/20190912/1558600177.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155845/42/1558454283_0:352:3013:2047_1036x0_80_0_0_d35007a67bf4399616970d83a5db87c9.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Выборы губернатора Ставрополья признали состоявшимися

11:04 12.09.2019
63
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Избиратель в единый день голосования . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 12 сен - РИА Новости. Выборы губернатора Ставропольского края, на которых победил действующий глава региона Владимир Владимиров, признаны действительными и состоявшимися, сообщает избирком края.
"Выборы губернатора Ставропольского края 8 сентября 2019 года признаны состоявшимися и действительными. Избранным на должность губернатора Ставропольского края признан Владимиров Владимир Владимирович, получивший 1 000 074 голосов избирателей, что составляет 79,64%, то есть более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в сообщении.
Выборы глав регионов России
8 сентября, 13:45РИА Новости
Выборы глав регионов России
Как отмечается, согласно протоколу избирательной комиссии Ставропольского края о результатах выборов, в голосовании приняли участие 1 255 694 человека, что составило 66,86% от числа избирателей.
000000
Обсудить 0
Единый день голосованияСтавропольеПолитика
Рекомендуем
Эмблема партии Единая Россия
ЕР даст старт выборной кампании 2021 года на партийном съезде
РИА
Новости
Андрей Чибис
Инаугурацию губернатора Мурманской области планируют провести 27 сентября
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завершил расследование дела о стрельбе в Приморье
Омич похитил телефон у скрипача, которого он заставил играть "Мурку"
Лента
новостей
Отель в местечке Семидворье в окрестностях Алушты
"Турпомощь" предусмотрит оплату гостиниц туристам в экстренных ситуациях
Путин поздравил народного артиста СССР Владимира Спивакова с юбилеем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Суд ограничил свободу водителю скорой, сбившему пешехода в Челябинске
Пешеходы в Москве
Бюро кредитных историй могут получить данные о доходах россиян
Ученые на экспериментальном участке ИПНГ СО РАН во время работы по исследованию нового вида углеводородокисляющих микроорганизмов.
Якутские ученые обнаружили новый вид морозостойких микроорганизмов
Осколки снарядов
ДНР призвала страны-участницы ОБСЕ помочь прекратить обстрелы в Донбассе
Предварительные итоги единого дня голосования
Кандидат от ЕР победила на довыборах в Госдуму в Орловской области
Место проведения 23-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге
АТОР: Генассамблея UNWTO способствует продвижению турпотенциала России
Машина Следственного комитета РФ
Жителя Москвы заподозрили в убийстве жены из-за ревности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00Молдавия хочет восстановить отношения с Россией в рамках договора о ЗСТ
12:00В ДНР квалифицировали обстрел сотрудников МЧС как теракт
11:59Площадь пожара на складе в Краснодаре выросла до 1,8 тысячи "квадратов"
11:58В школе под Волгоградом из-за возмущения родителей отменили молебен
11:58Россия предложила США ряд мер для решения проблем вокруг ДСНВ
11:57Медведев поздравил Спивакова с юбилеем
11:56Турчак призвал единороссов "не почивать на лаврах" после выборов
11:56В Краснодаре загорелся склад с деревянными поддонами
11:54Четверг в Москве может побить рекорд тепла
11:48Экс-президента Зимбабве похоронят в родной деревне на следующей неделе
11:48Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
11:45В ГД одобрили проект о поиске пропавших с помощью данных сотовых операторов
11:43Парламент Ингушетии согласился назначить премьером Константина Сурикова
11:39Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре начал снижаться впервые за 1,5 месяца
11:36Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных
11:36Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
11:34Новые российские ракеты "будут драться" за рынок, заявил Рогозин
11:33В Ленобласти на пенсионерок, распиливших качели, пожаловались в полицию
11:33Минфин предложил отменить уголовную статью за невозврат валютной выручки
11:30Минтруд предложил исключить финансовые потери россиян при смене НПФ
Лента новостейМолния