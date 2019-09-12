Выборы губернатора Ставрополья признали состоявшимися

ПЯТИГОРСК, 12 сен - РИА Новости. Выборы губернатора Ставропольского края, на которых победил действующий глава региона Владимир Владимиров, признаны действительными и состоявшимися, сообщает избирком края.

"Выборы губернатора Ставропольского края 8 сентября 2019 года признаны состоявшимися и действительными. Избранным на должность губернатора Ставропольского края признан Владимиров Владимир Владимирович, получивший 1 000 074 голосов избирателей, что составляет 79,64%, то есть более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании", - говорится в сообщении.