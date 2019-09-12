Польша надеется, что F-35 обойдутся ей дешевле, чем сказали в Пентагоне

ВАРШАВА, 12 сен – РИА Новости. Польша надеется, что покупка 32 боевых самолетов F-35 обойдется ей значительно дешевле озвученных Пентагоном 6,5 миллиарда долларов, говорится в заявлении министра национальной обороны республики Мариуша Блащака, распространенном ведомством.

Ранее Пентагон сообщил, что госдепартамент США одобрил продажу Польше 32 новейших военных самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов.

По словам Блащака, как и в случае с заключенным недавно контрактом на закупку Польшей систем ПРО Patriot, озвученная Пентагоном цена является ценой максимальной. "Та цена, которая озвучена госдепартаментом, это цена максимальная. Год назад, когда мы покупали систему Patriot, максимальная цена была 10,5 миллиарда долларов. В ходе переговоров мы добились цены в неполных 5 миллиардов долларов", - заявил глава минобороны Польши.

По информации, озвученной польским министром, необходимое согласие конгресса США на продажу самолетов Польше F-35 последует "в течение максимально 15 дней".

При этом он считает предстоящую закупку важнейшей в истории польской армии. "Это наиважнейший в истории контракт для Войска польского, это вхождение польских воздушных сил в новую эпоху. Это создание возможностей воздушных сил, которыми они до настоящего времени не обладали", - сказал Блащак.