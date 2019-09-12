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РИА Новости

На Урале суд взыскал с осужденного экс-замминистра похищенные деньги

09:23 12.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен – РИА Новости. Суд по требованию прокуратуры взыскал с осужденных экс-замминистра социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева и предпринимателя Ирины Кем более 30 миллионов рублей, похищенных ими из федерального бюджета, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.
Прокуратура напоминает, что Бехтерев при пособничестве Кем похитил из федерального бюджета более 29,3 миллиона рублей, выделенных для обеспечения инвалидов региона техсредствами реабилитации - заключив госконтракты по завышенным ценам с единственным поставщиком – предприятием Кем и подконтрольными ей предприятиями. Кроме того, Бехтерев за данные действия получил от Кем взятку в размере 3,6 миллиона рублей.
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Как сообщалось, апелляционным приговором Челябинского облсуда в июле 2018 года Бехтереву было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом 10 миллионов рублей, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кем назначено 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет, со штрафом 3 миллиона рублей.
"Прокурор обратился в суд с иском о взыскании суммы причиненного ущерба… Судом удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с Бехтерева и Кем солидарно в пользу министерства социальных отношений Челябинской области материального ущерба, причиненного коррупционным преступлением, в размере более 29,3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, судом удовлетворены исковые требования о взыскании с Бехтерева в пользу Российской Федерации денежных средств в размере 3,6 миллиона рублей, полученных им в виде взятки, уточняется в сообщении.
Решение суда не вступило в законную силу, поясняет пресс-центр.
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