На учениях в Бурятии прошли боевые стрельбы из С-300 и С-400

ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Военнослужащие зенитно-ракетного полка Восточного военного округа на учениях в Бурятии выполнили боевые ракетные стрельбы из комплексов С-400 "Триумф" и С-300, сообщает пресс-служба округа.

"Зенитчики выполнили около 10 боевых пусков по ракетам-мишеням из зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и С-300 на специализированном полигоне "Телемба" в Бурятии. Стрельбы проходили днем, время, азимут и время запуска высокоскоростных, малоразмерных мишеней заранее не сообщалось. Ракеты–мишени уничтожались при кратковременном входе в зону поражения ЗРС, находясь там не более 40 секунд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при подготовке к ракетным стрельбам зенитчики провели тренировки по поиску, опознаванию и классификации целей, которые имитировали истребители Су-30см и многоцелевые истребители поколения 4++ Су-35с из Хабаровского края. Это обязательные зачетные упражнения, которые необходимо сдать для допуска к боевым пускам по реальным целям.