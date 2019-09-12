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РИА Новости

На учениях в Бурятии прошли боевые стрельбы из С-300 и С-400

08:45 12.09.2019
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
© Министерство обороны РФ
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Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Архивное фото
ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Военнослужащие зенитно-ракетного полка Восточного военного округа на учениях в Бурятии выполнили боевые ракетные стрельбы из комплексов С-400 "Триумф" и С-300, сообщает пресс-служба округа.
"Зенитчики выполнили около 10 боевых пусков по ракетам-мишеням из зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и С-300 на специализированном полигоне "Телемба" в Бурятии. Стрельбы проходили днем, время, азимут и время запуска высокоскоростных, малоразмерных мишеней заранее не сообщалось. Ракеты–мишени уничтожались при кратковременном входе в зону поражения ЗРС, находясь там не более 40 секунд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при подготовке к ракетным стрельбам зенитчики провели тренировки по поиску, опознаванию и классификации целей, которые имитировали истребители Су-30см и многоцелевые истребители поколения 4++ Су-35с из Хабаровского края. Это обязательные зачетные упражнения, которые необходимо сдать для допуска к боевым пускам по реальным целям.
Ранее сообщалось, что на "Телембу" ЗРС С-400 прибыли из Хабаровского края в составе воинского железнодорожного эшелона. Всего к масштабному полевому выходу в ВВО привлекается более 4 тысяч человек, задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники.
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