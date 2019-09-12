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РИА Новости
Культура

Невеста предложила лайфхак, как сделать из свадебного платья повседневное

03:12 12.09.2019
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© Depositphotos / DariYadНевеста с подружками
Невеста с подружками
© Depositphotos / DariYad
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Менеджер по работе с клиентами и певица из Великобритании Эмма Мале, которая в 2016 году вышла замуж, не смогла расстаться со своим свадебным платьем, поэтому решила переделать его так, чтобы носить в повседневной жизни, сообщает Daily Mail.
Она отрезала длинный шлейф и укоротила юбку, после чего покрасила платье зеленой краской, благодаря чему оно стало цвета хаки.

"Когда я впервые увидела, во что превращается мое свадебное платье, то подумала: "Боже мой! Что же я творю". Но потом процесс меня затянул и мне понравился результат, - рассказала Мале. - Тем более, что это было чертовски дорогой наряд, чтобы надеть его один раз и убрать далеко в шкаф".

Сейчас это любимая вещь в ее гардеробе, в которой она часто выступает со своей группой.
"На него обращают внимание, но никто не знает, что оно свадебное, кроме моего мужа", - рассказала Эмма.
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