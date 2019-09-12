Невеста предложила лайфхак, как сделать из свадебного платья повседневное

"Когда я впервые увидела, во что превращается мое свадебное платье, то подумала: "Боже мой! Что же я творю". Но потом процесс меня затянул и мне понравился результат, - рассказала Мале. - Тем более, что это было чертовски дорогой наряд, чтобы надеть его один раз и убрать далеко в шкаф".