Невеста предложила лайфхак, как сделать из свадебного платья повседневное

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Менеджер по работе с клиентами и певица из Великобритании Эмма Мале, которая в 2016 году вышла замуж, не смогла расстаться со своим свадебным платьем, поэтому решила переделать его так, чтобы носить в повседневной жизни, сообщает Daily Mail.
Not wanting to leave her beloved gown to gather dust in the wardrobe, the musican cut it up and ... https://t.co/j22YrWAOjA via @Femail— Galina Sokolova (@GalkaSokolova) September 11, 2019
Она отрезала длинный шлейф и укоротила юбку, после чего покрасила платье зеленой краской, благодаря чему оно стало цвета хаки.
"Когда я впервые увидела, во что превращается мое свадебное платье, то подумала: "Боже мой! Что же я творю". Но потом процесс меня затянул и мне понравился результат, - рассказала Мале. - Тем более, что это было чертовски дорогой наряд, чтобы надеть его один раз и убрать далеко в шкаф".
Сейчас это любимая вещь в ее гардеробе, в которой она часто выступает со своей группой.
"На него обращают внимание, но никто не знает, что оно свадебное, кроме моего мужа", - рассказала Эмма.