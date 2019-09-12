Образ дня: Ирина Шейк показала, как носить вещи в полоску

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Ирину Шейк заметили папарацци во время прогулки по Нью-Йорку, сообщает Daily Mail.
Irina Shayk flaunts her toned abs in a crop top and pinstripe suit https://t.co/u1yIguxCNU via @DailyMailCeleb— Irina Shayk News ® (@ShaykIrinaNews) 11 сентября 2019 г.
Модель надела темно-синий костюм в тонкую вертикальную полоску, а базой выбрала белую футболку, завязанную узлом под грудью - допустимый вариант, если у вас такой же идеальный пресс, как у Шейк.
Образ дополнили грубые кожаные ботинки и очки в прозрачной оправе.
В итоге девушке удалось превратить офисный стиль в повседневный, чтобы с комфортном прогуливаться по улицам больших городов. Что и сделала супермодель между показами на модной Неделе в Нью-Йорке.
Шейк уже приняла участие в нескольких крупных шоу.