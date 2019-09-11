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РИА Новости

В центре Москвы 13-15 сентября ограничат проезд

21:19 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на проспект Академика Сахарова
Вид на проспект Академика Сахарова
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Временные ограничения для проезда автотранспорта будут введены с 13 по 15 сентября в центре Москвы в связи с проведением парада техники городских служб, сообщает пресс-служба столичного дептранса.
Как уточняется, с 21.00 13 сентября до 20.00 15 сентября полностью перекроют участок проспекта Академика Сахарова от улицы Садовая-Спасская до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой. Также 14 сентября с 9.00 до 15.00 будет ограничен проезд по Садовому кольцу. Кроме этого, 14 сентября с 5.00 до 15.00 автомобилисты не смогут проехать по Каланчевской улице от Садовой-Спасской до Орликова переулка.
По данным пресс-службы, с 21.00 13 сентября до 15.00 14 сентября движение перекроют на проспекте академика Сахарова от Садовой-Спасской до Сретенского бульвара.
С 00.01 до 9.00 14 сентября участок Мясницкой улицы от Садовой-Спасской до Сретенского бульвара также будет закрыт для транспорта. Кроме того, полное перекрытие коснется дублера Садового кольца от 1-го Коптельского переулка до проспекта Мира в период с 21.00 13 сентября до 23.59 14 сентября.
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Департамент транспорта г. МосквыМоскваОбщество
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