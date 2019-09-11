В центре Москвы 13-15 сентября ограничат проезд

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Временные ограничения для проезда автотранспорта будут введены с 13 по 15 сентября в центре Москвы в связи с проведением парада техники городских служб, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Как уточняется, с 21.00 13 сентября до 20.00 15 сентября полностью перекроют участок проспекта Академика Сахарова от улицы Садовая-Спасская до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой. Также 14 сентября с 9.00 до 15.00 будет ограничен проезд по Садовому кольцу. Кроме этого, 14 сентября с 5.00 до 15.00 автомобилисты не смогут проехать по Каланчевской улице от Садовой-Спасской до Орликова переулка.

По данным пресс-службы, с 21.00 13 сентября до 15.00 14 сентября движение перекроют на проспекте академика Сахарова от Садовой-Спасской до Сретенского бульвара.

С 00.01 до 9.00 14 сентября участок Мясницкой улицы от Садовой-Спасской до Сретенского бульвара также будет закрыт для транспорта. Кроме того, полное перекрытие коснется дублера Садового кольца от 1-го Коптельского переулка до проспекта Мира в период с 21.00 13 сентября до 23.59 14 сентября.