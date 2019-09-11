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РИА Новости
Единый день голосования

Мэр Пензы Кувайцев покинул пост после избрания депутатом гордумы

21:16 11.09.2019
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© Depositphotos / can400Пенза
Пенза
© Depositphotos / can400
Пенза. Архивное фото
ПЕНЗА, 11 сен - РИА Новости. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев покинул пост градоначальника после избрания депутатом городской думы, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе мэрии.
"Заявление (Кувайцевым) написано и рассмотрено 10 сентября. Действие контракта прекращено также 10 сентября", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что исполнение обязанностей мэра возложено на первого заместителя главы администрации Сергея Волкова.
Выборы депутатов гордумы Пензы седьмого созыва прошли 8 сентября впервые по смешанной системе. По данным избиркома, из 35 депутатов на пятилетний срок 19 мандатов получили представители "Единой России", 12 - КПРФ, два - ЛДПР, включая победившего на выборах в качестве самовыдвиженца члена этой партии Жиганшу Туктарова, по одному — представители "Справедливой России" и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
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Кувайцев был депутатом городской думы трех предыдущих созывов. В последнем он являлся спикером, пока в декабре 2015 года не был назначен мэром.
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Единый день голосованияПензаРоссияПолитика
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