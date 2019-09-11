Мэр Пензы Кувайцев покинул пост после избрания депутатом гордумы

ПЕНЗА, 11 сен - РИА Новости. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев покинул пост градоначальника после избрания депутатом городской думы, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе мэрии.

"Заявление (Кувайцевым) написано и рассмотрено 10 сентября. Действие контракта прекращено также 10 сентября", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что исполнение обязанностей мэра возложено на первого заместителя главы администрации Сергея Волкова.

Выборы депутатов гордумы Пензы седьмого созыва прошли 8 сентября впервые по смешанной системе. По данным избиркома, из 35 депутатов на пятилетний срок 19 мандатов получили представители "Единой России", 12 - КПРФ, два - ЛДПР, включая победившего на выборах в качестве самовыдвиженца члена этой партии Жиганшу Туктарова, по одному — представители "Справедливой России" и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.