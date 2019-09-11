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РИА Новости

В 30 километрах от Чернобыля загорелся лес

21:10 11.09.2019
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© Фото : ДСНС УкраїниСотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
© Фото : ДСНС України
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Пожар возник на площади около 6 гектаров на территории Дымарского лесничества в Киевской области в 30 километрах от Чернобыля, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Одиннадцатого сентября в 12.25 (совпадает с мск) вблизи села Новые Соколы Ивановского района возник пожар на территории Дымарского лесничества - произошло возгорание лесной подстилки на площади около 4 га, местами переходящее в верховой пожар. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, в результате сильных порывов ветра огонь в лесу затем распространился на площадь около 1 гектара. "Общая площадь пожара - около 6 га", - отметили в Госслужба по ЧС.
К тушению огня привлечены 62 человека и 11 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П и вертолет Ми-8.
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