В 30 километрах от Чернобыля загорелся лес

КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Пожар возник на площади около 6 гектаров на территории Дымарского лесничества в Киевской области в 30 километрах от Чернобыля, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Одиннадцатого сентября в 12.25 (совпадает с мск) вблизи села Новые Соколы Ивановского района возник пожар на территории Дымарского лесничества - произошло возгорание лесной подстилки на площади около 4 га, местами переходящее в верховой пожар. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в результате сильных порывов ветра огонь в лесу затем распространился на площадь около 1 гектара. "Общая площадь пожара - около 6 га", - отметили в Госслужба по ЧС.