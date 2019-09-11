Экс-главу штаба МВД по Йошкар-Оле обвинили в получении взятки от коллеги

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Бывшего начальника штаба УМВД России в Йошкар-Оле будут судить по обвинению в получении взятки "за протекцию по службе", сообщает следственное управление СК РФ по Республике Марий Эл.

По версии следствия, заместитель начальника изолятора временного содержания УМВД по одному из районов Краснодарского края после сокращения его должности обратился к бывшему земляку, работавшему начальником штаба УМВД России по Йошкар-Оле, с просьбой о переводе в полицию в столице Марий Эл. При этом он передал взятку в размере свыше 50 тысяч рублей. Получив в июне 2018 года деньги, начальник штаба удовлетворил просьбу бывшего коллеги и поспособствовал его переводу на должность старшего участкового уполномоченного.