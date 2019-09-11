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РИА Новости

Экс-главу штаба МВД по Йошкар-Оле обвинили в получении взятки от коллеги

21:07 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Бывшего начальника штаба УМВД России в Йошкар-Оле будут судить по обвинению в получении взятки "за протекцию по службе", сообщает следственное управление СК РФ по Республике Марий Эл.
По версии следствия, заместитель начальника изолятора временного содержания УМВД по одному из районов Краснодарского края после сокращения его должности обратился к бывшему земляку, работавшему начальником штаба УМВД России по Йошкар-Оле, с просьбой о переводе в полицию в столице Марий Эл. При этом он передал взятку в размере свыше 50 тысяч рублей. Получив в июне 2018 года деньги, начальник штаба удовлетворил просьбу бывшего коллеги и поспособствовал его переводу на должность старшего участкового уполномоченного.
"Преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по Республике Марий Эл. После предъявления обвинения по части 2 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере) мужчину уволили с занимаемой должности. По ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 1,5 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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