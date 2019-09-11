Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Система оповещения о ракетном обстреле в промышленной зоне израильского города Ашкелона и в районе поселения Мавкиим сработала по ошибке, сообщили в пресс-службе израильской армии.
"Сирена, прозвучавшая несколько минут назад, оказалась ложной", - сказано в сообщении армейской пресс-службы.
Ранее в среду израильские военные нанесли ответный удар из танка по объектам ХАМАС в секторе Газа после обстрелов со стороны анклава. Тогда, по данным израильских военных, из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены три снаряда. Жертв и пострадавших не было.