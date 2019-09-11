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РИА Новости

Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной

19:40 11.09.2019
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Израильские военнослужащие. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Система оповещения о ракетном обстреле в промышленной зоне израильского города Ашкелона и в районе поселения Мавкиим сработала по ошибке, сообщили в пресс-службе израильской армии.
"Сирена, прозвучавшая несколько минут назад, оказалась ложной", - сказано в сообщении армейской пресс-службы.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10РИА Новости
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
Ранее в среду израильские военные нанесли ответный удар из танка по объектам ХАМАС в секторе Газа после обстрелов со стороны анклава. Тогда, по данным израильских военных, из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены три снаряда. Жертв и пострадавших не было.
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