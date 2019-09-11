Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Система оповещения о ракетном обстреле в промышленной зоне израильского города Ашкелона и в районе поселения Мавкиим сработала по ошибке, сообщили в пресс-службе израильской армии.

Палестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.

Палестино-израильский конфликт Палестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.

Ранее в среду израильские военные нанесли ответный удар из танка по объектам ХАМАС в секторе Газа после обстрелов со стороны анклава. Тогда, по данным израильских военных, из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены три снаряда. Жертв и пострадавших не было.