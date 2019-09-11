Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Германия начала процесс консультаций с международными партнерами о стабилизации ситуации в Ливии, который может привести к "значимому международному событию" этой осенью, заявил посол Германии в Ливии Оливер Овча (Oliver Owcza).

"Германия, обеспокоенная ситуацией в Ливии, разделяет видение многих о необходимости возобновления усилий, направленных на стабилизацию (ситуации) в Ливии", - написал в Twitter посол Германии.

"В связи с этим Германия инициировала процесс консультаций с ключевыми международными партнерами. При достаточной подготовительной работе эти усилия могли бы привести к значимому международному событию этой осенью", - добавил он.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.