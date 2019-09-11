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РИА Новости

Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

19:09 11.09.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в среду, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе. В среду в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что силовики открыли огонь по западным окраинам Донецка, пострадали три сотрудника МЧС.
"По состоянию на 18.00 (мск) враг шесть раз нарушил режим прекращения огня с применением 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - сказал представитель Народной милиции.
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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