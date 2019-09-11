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РИА Новости

ЕР предложила главу законодательного собрания Севастополя на пост сенатора

18:57 11.09.2019
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© предоставлено заксобранием СевастополяСпикер заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева
Спикер заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева
© предоставлено заксобранием Севастополя
СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Региональный политсовет партии "Единая Россия" предложит новому составу заксобрания Севастополя делегировать в Совет Федерации в качестве сенатора депутата и председателя заксобрания первого созыва Екатерину Алтабаеву, сообщил в ходе заседания политсовета партии ЕР в Севастополе секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Горизбирком Севастополя объявил предварительные результаты распределения мандатов в региональном Заксобрании: "Единой России", по предварительным данным, достанется 15 мест из 24, впервые в севастопольском парламенте будет представлена КПРФ, представителям которой отойдут три мандата. ЛДПР увеличит свою фракцию с двух до трех депутатов, также впервые по одному месту получат "Справедливая Россия", Партия зеленых" и Партия пенсионеров. Явка на выборах превысила 29%.
"Мы делегируем представителя законодательной власти Севастополя в верхнюю палату нашего парламента – Совет Федерации… Таким тяжеловесом является Екатерина Борисовна Алтабаева. Мы вели консультации с ней, она дала добро. Ее кандидатура была рассмотрена и единогласно поддержана", - сказал Турчак.
Он отметил высокие профессиональные качества Алтабаевой и выразил благодарность за совместную работу и подчеркнул, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко "высоко оценивает" ее работу.
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Екатерина Алтабаева сказала в ответном слове, что решение о переходе в Совет Федерации ей далось непросто.
"Нелегкий для меня выбор, совершенно точно, и я постараюсь служить Севастополю, как я делала всегда. Мне кажется, неважно, какое ты место занимаешь, важно, что ты делаешь", - сказала она.
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Екатерина АлтабаеваСовет Федерации РФЕдиная РоссияСевастопольРоссияПолитика
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