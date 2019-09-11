ЕР предложила главу законодательного собрания Севастополя на пост сенатора

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Региональный политсовет партии "Единая Россия" предложит новому составу заксобрания Севастополя делегировать в Совет Федерации в качестве сенатора депутата и председателя заксобрания первого созыва Екатерину Алтабаеву, сообщил в ходе заседания политсовета партии ЕР в Севастополе секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Горизбирком Севастополя объявил предварительные результаты распределения мандатов в региональном Заксобрании: "Единой России", по предварительным данным, достанется 15 мест из 24, впервые в севастопольском парламенте будет представлена КПРФ, представителям которой отойдут три мандата. ЛДПР увеличит свою фракцию с двух до трех депутатов, также впервые по одному месту получат "Справедливая Россия", Партия зеленых" и Партия пенсионеров. Явка на выборах превысила 29%.

"Мы делегируем представителя законодательной власти Севастополя в верхнюю палату нашего парламента – Совет Федерации… Таким тяжеловесом является Екатерина Борисовна Алтабаева. Мы вели консультации с ней, она дала добро. Ее кандидатура была рассмотрена и единогласно поддержана", - сказал Турчак.

Он отметил высокие профессиональные качества Алтабаевой и выразил благодарность за совместную работу и подчеркнул, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко "высоко оценивает" ее работу.

Екатерина Алтабаева сказала в ответном слове, что решение о переходе в Совет Федерации ей далось непросто.