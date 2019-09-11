Эфиопия рассчитывает подписать с Россией соглашение о строительстве АЭС

Министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу в Доме приемов МИД России в Москве. 10 сентября 2109. Архивное фото

Министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу в Доме приемов МИД России в Москве. 10 сентября 2109

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Эфиопия рассчитывает подписать с Россией соглашение о строительстве атомной электростанции во время саммита Россия-Африка, который пройдет в октябре в Сочи, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел африканской республики Геду Андаргачеу.

"Мы заинтересованы в том, чтобы иметь атомную станцию в целях энергетики, для мирного использования атома. Это коррелируется с российской стороной. Переговоры ведутся, они пока не закончены. Мы надеемся, в октябре соглашение подпишут во время саммита Россия - Африка", - сказал министр.

По его словам, место для АЭС в Эфиопии пока не выбрано. "Мы проведем переговоры, и тогда будет уже проще, когда мы решим вместе с российской стороной", - указал он.

Госкорпорация "Росатом" и министерство науки и технологий Эфиопии в 2017 году подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в различных областях использования атомной энергии в мирных целях. В апреле нынешнего года на форуме "Атомэкспо" в Сочи Россия и Эфиопия подписали трехлетнюю дорожную карту по сотрудничеству в атомной сфере, в том числе по возможному проекту АЭС.