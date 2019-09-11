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РИА Новости

Эфиопия рассчитывает подписать с Россией соглашение о строительстве АЭС

18:27 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу в Доме приемов МИД России в Москве. 10 сентября 2109
Министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу в Доме приемов МИД России в Москве. 10 сентября 2109
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу в Доме приемов МИД России в Москве. 10 сентября 2109. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Эфиопия рассчитывает подписать с Россией соглашение о строительстве атомной электростанции во время саммита Россия-Африка, который пройдет в октябре в Сочи, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел африканской республики Геду Андаргачеу.
"Мы заинтересованы в том, чтобы иметь атомную станцию в целях энергетики, для мирного использования атома. Это коррелируется с российской стороной. Переговоры ведутся, они пока не закончены. Мы надеемся, в октябре соглашение подпишут во время саммита Россия - Африка", - сказал министр.
По его словам, место для АЭС в Эфиопии пока не выбрано. "Мы проведем переговоры, и тогда будет уже проще, когда мы решим вместе с российской стороной", - указал он.
Госкорпорация "Росатом" и министерство науки и технологий Эфиопии в 2017 году подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в различных областях использования атомной энергии в мирных целях. В апреле нынешнего года на форуме "Атомэкспо" в Сочи Россия и Эфиопия подписали трехлетнюю дорожную карту по сотрудничеству в атомной сфере, в том числе по возможному проекту АЭС.
Как правило, следующим шагом в рамках таких документов является межправительственное соглашение о разработке проекта АЭС.
Министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Геду Андаргачеу
18:21РИА Новости
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