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РИА Новости

В ДНР сообщили о трех сотрудниках МЧС, раненных при обстреле Донецка

17:27 11.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела Донецка
Сотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Три сотрудника МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики ранены в результате обстрела со стороны украинских силовиков окраин Донецка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 15.10 (совпадает с МСК) вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу поселок шахты "Трудовская" на западе Донецка с применением станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили три сотрудника МЧС, которые ликвидировали возгорание по адресу ул. Мамина-Сибиряка", - сказал представитель ведомства.
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики три раза в среду обстреляли территорию республики, в том числе окраины Донецка.
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14:31РИА Новости
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