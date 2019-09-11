В ДНР сообщили о трех сотрудниках МЧС, раненных при обстреле Донецка

Сотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела Донецка. Архивное фото

Сотрудники МЧС ДНР устраняют завалы в помещении гаража, полученные в результате артиллерийского обстрела Донецка

ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Три сотрудника МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики ранены в результате обстрела со стороны украинских силовиков окраин Донецка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня в 15.10 (совпадает с МСК) вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу поселок шахты "Трудовская" на западе Донецка с применением станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили три сотрудника МЧС, которые ликвидировали возгорание по адресу ул. Мамина-Сибиряка", - сказал представитель ведомства.