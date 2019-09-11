Кубань заняла пятое место в России по сумме доходов краевого бюджета

КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Краснодарский край по сумме доходов регионального бюджета стал пятым в стране, в следующем году регион намерен приложить усилия, чтобы догнать по объему собственных доходов Московскую область и Санкт-Петербург, ожидается, что собственные доходы краевого бюджета в этом году преодолеют отметку в 300 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на вице-губернатора Игоря Галася.

"По сумме доходов краевого бюджета Краснодарский край стал пятым в стране. До конца года необходимо закрепиться в пятерке лидеров, а в следующем приложить усилия, чтобы догнать по объему собственных доходов Московскую область и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении. В 2018 году регион был на седьмой позиции.

По прогнозам краевых властей, благодаря крупным разовым платежам собственные доходы краевого бюджета в этом году преодолеют отметку в 300 миллиардов рублей.

"Основной прирост поступлений в консолидированный бюджет обеспечивают хозяйствующие субъекты топливно-энергетического комплекса, потребительской сферы, отраслей транспорта и агропромышленного комплекса. Среди ключевых доходных источников, которые наиболее полно характеризуют состояние экономики – налог на прибыль, рост по которому составил 128,8%", – приводятся в сообщении данные Галася.

Вице-губернатор также привел статистические данные по итогам 7 месяцев. Например, основные базовые отрасли региональной экономики показали рост. Самый высокий – в промышленности – 103,7%. Сельское хозяйство приросло на 102,5%, транспортировка и хранение – 101,9%, розничная торговля – 102,3%, курортная отрасль – 102,1%, общественное питание – 100,8%.