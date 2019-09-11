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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань заняла пятое место в России по сумме доходов краевого бюджета

17:06 11.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКраснодарский край
Краснодарский край
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краснодарский край. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. Краснодарский край по сумме доходов регионального бюджета стал пятым в стране, в следующем году регион намерен приложить усилия, чтобы догнать по объему собственных доходов Московскую область и Санкт-Петербург, ожидается, что собственные доходы краевого бюджета в этом году преодолеют отметку в 300 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на вице-губернатора Игоря Галася.
"По сумме доходов краевого бюджета Краснодарский край стал пятым в стране. До конца года необходимо закрепиться в пятерке лидеров, а в следующем приложить усилия, чтобы догнать по объему собственных доходов Московскую область и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении. В 2018 году регион был на седьмой позиции.
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По прогнозам краевых властей, благодаря крупным разовым платежам собственные доходы краевого бюджета в этом году преодолеют отметку в 300 миллиардов рублей.
"Основной прирост поступлений в консолидированный бюджет обеспечивают хозяйствующие субъекты топливно-энергетического комплекса, потребительской сферы, отраслей транспорта и агропромышленного комплекса. Среди ключевых доходных источников, которые наиболее полно характеризуют состояние экономики – налог на прибыль, рост по которому составил 128,8%", – приводятся в сообщении данные Галася.
Вице-губернатор также привел статистические данные по итогам 7 месяцев. Например, основные базовые отрасли региональной экономики показали рост. Самый высокий – в промышленности – 103,7%. Сельское хозяйство приросло на 102,5%, транспортировка и хранение – 101,9%, розничная торговля – 102,3%, курортная отрасль – 102,1%, общественное питание – 100,8%.
Кроме того, вице-губернатор заявил, что проблема государственного долга для края отошла на второй план. "По итогам этого года госдолг Краснодарского края снизится почти на 40 миллиардов рублей и будет составлять немногим больше 100 миллиардов рублей. Учитывая, что весомую долю в общем объеме долга занимают бюджетные кредиты, погашаться которые будут с 2023 года в точение 10 лет, в среднесрочной перспективе край не будет продолжать снижение долговой нагрузки. Больше это не является нашим приоритетом", – отметил замруководителя края.
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