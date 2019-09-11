В "Укргаздобыче" заявили об обысках в офисах компании

КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Украинские правоохранители проводят обыски в крупнейшей газодобывающей компании "Укргаздобыча", сообщили в среду в пресс-службе акционерного общества.

Акционерное общество "Укртрансдобыча" - крупнейший украинский добытчик природного газа и газового конденсата. Входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины". Имеет в своём составе 11 филиалов.

"АО "Укргаздобыча" сообщает о том, что по состоянию на утро 11 сентября в аппарате управления АО "Укргаздобыча" и ГПУ "Полтавагаздобыча" осуществляются обыски органами Генеральной прокуратуры Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины", - сообщила пресс-служба.

Как отметили в пресс-службе, "Укргаздобыча" сотрудничает с представителями правоохранительных органов и предоставляет им всю необходимую документацию.

Как сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины, обыски связаны с хищением госсредств. "Правоохранители установили, что представители коммерческой структуры по "согласованию" с менеджментом "Укргаздобычи" и бездействию должностных лиц органов Госэкоинспекции создали схему получения неправомерной выгоды. Средства присваивали при выполнении договоров по утилизации отходов бурения в Полтавской области. Из-за действий злоумышленников также нанесен ущерб экологии региона", - отметили в пресс-службе.