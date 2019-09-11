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РИА Новости

В "Укргаздобыче" заявили об обысках в офисах компании

16:53 11.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Украинские правоохранители проводят обыски в крупнейшей газодобывающей компании "Укргаздобыча", сообщили в среду в пресс-службе акционерного общества.
Акционерное общество "Укртрансдобыча" - крупнейший украинский добытчик природного газа и газового конденсата. Входит в структуру НАК "Нафтогаз Украины". Имеет в своём составе 11 филиалов.
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"АО "Укргаздобыча" сообщает о том, что по состоянию на утро 11 сентября в аппарате управления АО "Укргаздобыча" и ГПУ "Полтавагаздобыча" осуществляются обыски органами Генеральной прокуратуры Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины", - сообщила пресс-служба.
Как отметили в пресс-службе, "Укргаздобыча" сотрудничает с представителями правоохранительных органов и предоставляет им всю необходимую документацию.
Как сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины, обыски связаны с хищением госсредств. "Правоохранители установили, что представители коммерческой структуры по "согласованию" с менеджментом "Укргаздобычи" и бездействию должностных лиц органов Госэкоинспекции создали схему получения неправомерной выгоды. Средства присваивали при выполнении договоров по утилизации отходов бурения в Полтавской области. Из-за действий злоумышленников также нанесен ущерб экологии региона", - отметили в пресс-службе.
В ходе проведения следственных действий в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела в Киеве, Полтаве, Днепре, Кременчуге правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, подтверждающие проведение противоправной сделки. Следственные действия в рамках уголовного дела по статьям "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" Уголовного кодекса Украины продолжаются.
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