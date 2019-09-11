В Госдуме прокомментировали обвинение Малинова в шпионаже в пользу России

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ситуация в Болгарии с задержанием председателя движения "Русофилы" Николая Малинова вызывает беспокойство, комитет Госдумы по международным делам будет разбираться в данной ситуации, следить за ее развитием и оказывать поддержку по всем возможным направлениям, заявил председатель думского комитета Леонид Слуцкий.

Болгарское издание "24 часа" в понедельник сообщило, что власти задержали лидера болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова за шпионаж в пользу РФ. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал не смешивать межгосударственные отношения с Россией и шпионский скандал вокруг Малинова. Премьер отметил, что все неправительственные организации в Болгарии имеют право на осуществление деятельности.

"Ситуация в Болгарии с задержанием председателя движения "Русофилы" Николая Малинова по-прежнему вызывает беспокойство. Здесь нельзя полностью исключать политическую подоплеку в духе антироссийской истерии, даже несмотря на прозвучавшие сегодня заявления премьера Бойко Борисова об отсутствии связи выдвинутых против Малинова обвинений в шпионаже с российско-болгарскими отношениями", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что комитет Госдумы по международным делам выделил в отдельное досье вопросы защиты прав соотечественников за рубежом. По его мнению, в аналогичном ключе необходимо пристально рассматривать случаи необоснованного судебного преследования сторонников развития отношений с Россией.