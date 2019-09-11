Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T16:51Z
https://ria.ru/20190911/1558580885.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155691/39/1556913963_0:379:2753:1928_1036x0_80_0_0_1089865cc152cefa4c7d0cfd54102b5f.jpg
РИА Новости

В Госдуме прокомментировали обвинение Малинова в шпионаже в пользу России

16:51 11.09.2019
840
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Ситуация в Болгарии с задержанием председателя движения "Русофилы" Николая Малинова вызывает беспокойство, комитет Госдумы по международным делам будет разбираться в данной ситуации, следить за ее развитием и оказывать поддержку по всем возможным направлениям, заявил председатель думского комитета Леонид Слуцкий.
Болгарское издание "24 часа" в понедельник сообщило, что власти задержали лидера болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова за шпионаж в пользу РФ. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал не смешивать межгосударственные отношения с Россией и шпионский скандал вокруг Малинова. Премьер отметил, что все неправительственные организации в Болгарии имеют право на осуществление деятельности.
"Ситуация в Болгарии с задержанием председателя движения "Русофилы" Николая Малинова по-прежнему вызывает беспокойство. Здесь нельзя полностью исключать политическую подоплеку в духе антироссийской истерии, даже несмотря на прозвучавшие сегодня заявления премьера Бойко Борисова об отсутствии связи выдвинутых против Малинова обвинений в шпионаже с российско-болгарскими отношениями", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что комитет Госдумы по международным делам выделил в отдельное досье вопросы защиты прав соотечественников за рубежом. По его мнению, в аналогичном ключе необходимо пристально рассматривать случаи необоснованного судебного преследования сторонников развития отношений с Россией.
"Обязательно будем разбираться в данной ситуации, следить за ее развитием и оказывать поддержку по всем возможным направлениям", - заключил депутат.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
15:53РИА Новости
Бойко Борисов призвал не смешивать отношения с Россией и шпионский скандал
1410101
Обсудить 1
Леонид СлуцкийГосдума РФБойко БорисовРоссияБолгарияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп продлил режим санкций за "иностранное вмешательство в выборы"
РИА
Новости
Музыкально-драматический спектакль Хищники
Чеховские персонажи стали героями музыкального спектакля "Хищники"
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
В администрации президента Турции рассказали о разговоре Эрдогана с Меркель
"Оппозиционная платформа" хочет расследовать события 2014 года в Одессе
Лента
новостей
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Бойко Борисов призвал не смешивать отношения с Россией и шпионский скандал
"Газпром" должен вдвое сократить прокачку газа по OPAL, заявили в Германии
Пожарная машина в США
В США разбился грузовой самолет
Президент Украины Владимир Зеленский
Партия Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте президента
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявления на премии GQ по поводу митингов в Москве
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Режиссер, художественный руководитель театра Гоголь-центр Кирилл Серебренников выходит из здания Мещанского суда Москвы
С Серебренникова сняли подписку о невыезде
Здание Капитолия в Вашингтоне
Конгресс США выделит Киеву военную помощь, если Трамп будет против
Пенсионерки из Ленобласти спилили детские качели, мешавшие их подруге
Пенсионерки из Ленобласти спилили детские качели, мешавшие их подруге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Лента новостейМолния