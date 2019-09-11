В Госдуме обсудят предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Государственная Дума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие законопроекты, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что трудовое законодательство РФ не соответствует сегодняшним реалиям.

"Возможно в ближайшее время проведение обсуждения с участием всех сторон социального партнерства (правительства, профсоюзов и работодателей) вопросов развития трудового законодательства Российской Федерации, улучшения условий труда граждан нашей страны, увеличения количества оплачиваемого свободного времени и по результатам дискуссии подготовить соответствующие законопроекты", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Володина.

Он предложил провести широкое обсуждение этой темы. По его словам, Дума также считает необходимым выработать на основании общественного консенсуса стратегию движения в этом направлении.

"Количество необходимого рабочего времени в условиях роботизации и информатизации производства также будет меняться. Передовые страны уже идут в этом направлении. Один из вариантов – это постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю. Другой вариант – меньшее количество рабочих часов каждый день", - считает Володин.