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РИА Новости

В Госдуме обсудят предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю

16:46 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВ здании Государственной Думы РФ в Москве
В здании Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Государственная Дума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие законопроекты, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что трудовое законодательство РФ не соответствует сегодняшним реалиям.
"Возможно в ближайшее время проведение обсуждения с участием всех сторон социального партнерства (правительства, профсоюзов и работодателей) вопросов развития трудового законодательства Российской Федерации, улучшения условий труда граждан нашей страны, увеличения количества оплачиваемого свободного времени и по результатам дискуссии подготовить соответствующие законопроекты", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Володина.
Он предложил провести широкое обсуждение этой темы. По его словам, Дума также считает необходимым выработать на основании общественного консенсуса стратегию движения в этом направлении.
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"Количество необходимого рабочего времени в условиях роботизации и информатизации производства также будет меняться. Передовые страны уже идут в этом направлении. Один из вариантов – это постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю. Другой вариант – меньшее количество рабочих часов каждый день", - считает Володин.
"Перед нами встает задача защитить права работников, которые трудятся дистанционно и не имеют постоянного рабочего места у того или иного работодателя. Эти работники могут жить на Дальнем Востоке, а их работодатель – находиться в Москве. Защита их прав и интересов требует серьезных законодательных изменений", - отметил спикер Госдумы.
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Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияОбщество
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