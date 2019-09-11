Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T16:44Z
https://ria.ru/20190911/1558579132.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155598/33/1555983377_0:155:2000:1280_1036x0_80_0_0_a41bc183423dc20733ad34b1d25bec66.jpg
РИА Новости
Тверская область

Руденя: девизом должны стать слова "Большая семья — тверская традиция"

16:44 11.09.2019
17
© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 11 сен - РИА Новости. В Тверской области учрежден почетный знак "Гордость отца", сообщает пресс-служба областного правительства.
Кроме того, власти региона приняли решение об организации конкурса для многодетных семей "Лучшее семейное подворье" и учреждении денежной премии победителям регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года".

"Наша задача – воспитывать позитивную тенденцию по укреплению семьи. Это основная ячейка общества, институт воспитания детей. Все базовые ценности у ребёнка формируются именно в семье. Нашим традиционным слоганом должны быть слова "Большая семья — тверская традиция", — сказал губернатор области Игорь Руденя журналистам.

С 2020 года почетный знак "Гордость отца" и единовременное вознаграждение будет присуждаться жителям Верхневолжья, которые достойно воспитывают или воспитали пять и более детей в одном браке. В конкурсе для многодетных семей "Лучшее семейное подворье" ежегодно будут награждаться три победителя. Предусмотрены призы: за первое место – микроавтобус, за второе – легковой автомобиль, за третье — бытовая, сельскохозяйственная техника. Кроме того, ежегодно победителям регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года" будет вручаться денежная премия в размере 100 тысяч рублей.
Руденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
14:31Тверская область
Руденя: в Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
В пресс-службе напомнили, что сейчас семьям Тверской области, которые достойно воспитали или воспитывают семерых и более детей вручается орден "Родительская слава", а также денежное поощрение в размере 125 тысяч рублей.
С 2008 года кавалерами ордена "Родительская слава" стали девять семей.
000000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьТверьОбщество
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Лента новостейМолния