Руденя: девизом должны стать слова "Большая семья — тверская традиция"

"Наша задача – воспитывать позитивную тенденцию по укреплению семьи. Это основная ячейка общества, институт воспитания детей. Все базовые ценности у ребёнка формируются именно в семье. Нашим традиционным слоганом должны быть слова "Большая семья — тверская традиция", — сказал губернатор области Игорь Руденя журналистам.

С 2020 года почетный знак "Гордость отца" и единовременное вознаграждение будет присуждаться жителям Верхневолжья, которые достойно воспитывают или воспитали пять и более детей в одном браке. В конкурсе для многодетных семей "Лучшее семейное подворье" ежегодно будут награждаться три победителя. Предусмотрены призы: за первое место – микроавтобус, за второе – легковой автомобиль, за третье — бытовая, сельскохозяйственная техника. Кроме того, ежегодно победителям регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года" будет вручаться денежная премия в размере 100 тысяч рублей.