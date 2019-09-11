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РИА Новости

Московские СИЗО сократили перенаселенность в камерах до 10%

16:38 11.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Следственный изолятор. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Московские СИЗО сократили перенаселенность в камерах до 10% за пять лет, сейчас все арестанты обеспечены своим спальным местом, сообщила омбудсмен Москвы Татьяна Потяева в эфире телеканала "Москва 24".
"Пять лет назад перелемит в московских СИЗО составлял 44%, это значит, что половина людей не имели своего спального места. На сегодняшний день перелимит составляет от 10% до 11%, сейчас нет арестантов, которые бы не имели своего спального места", - сообщила Потяева.
Омбудсмен добавила, что в тех следственных изоляторах, где есть загруженность, в камерах выставляют раскладушки, чтобы решить проблему. Она также отметила, что за пять лет в СИЗО произошли "колоссальные изменения": есть отремонтированные камеры, в камерах соблюдены условия приватности.
В апреле этого года, выступая с докладом об итогах работы уполномоченного по правам человека в Москве, Потяева отметила, что столица заняла первое место среди субъектов РФ по избранию меры пресечения в виде домашнего ареста, тем самым разгрузив столичные СИЗО. По данным омбудсмена, число людей, находящихся под домашним арестом, по состоянию на сентябрь 2018 года составило порядка 860 человек.
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Татьяна ПотяеваМоскваОбщество
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