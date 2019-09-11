МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Московские СИЗО сократили перенаселенность в камерах до 10% за пять лет, сейчас все арестанты обеспечены своим спальным местом, сообщила омбудсмен Москвы Татьяна Потяева в эфире телеканала Московские СИЗО сократили перенаселенность в камерах до 10% за пять лет, сейчас все арестанты обеспечены своим спальным местом, сообщила омбудсмен Москвы Татьяна Потяева в эфире телеканала "Москва 24"

"Пять лет назад перелемит в московских СИЗО составлял 44%, это значит, что половина людей не имели своего спального места. На сегодняшний день перелимит составляет от 10% до 11%, сейчас нет арестантов, которые бы не имели своего спального места", - сообщила Потяева.

Омбудсмен добавила, что в тех следственных изоляторах, где есть загруженность, в камерах выставляют раскладушки, чтобы решить проблему. Она также отметила, что за пять лет в СИЗО произошли "колоссальные изменения": есть отремонтированные камеры, в камерах соблюдены условия приватности.