МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Московские СИЗО сократили перенаселенность в камерах до 10% за пять лет, сейчас все арестанты обеспечены своим спальным местом, сообщила омбудсмен Москвы Татьяна Потяева в эфире телеканала "Москва 24".
"Пять лет назад перелемит в московских СИЗО составлял 44%, это значит, что половина людей не имели своего спального места. На сегодняшний день перелимит составляет от 10% до 11%, сейчас нет арестантов, которые бы не имели своего спального места", - сообщила Потяева.
Омбудсмен добавила, что в тех следственных изоляторах, где есть загруженность, в камерах выставляют раскладушки, чтобы решить проблему. Она также отметила, что за пять лет в СИЗО произошли "колоссальные изменения": есть отремонтированные камеры, в камерах соблюдены условия приватности.
В апреле этого года, выступая с докладом об итогах работы уполномоченного по правам человека в Москве, Потяева отметила, что столица заняла первое место среди субъектов РФ по избранию меры пресечения в виде домашнего ареста, тем самым разгрузив столичные СИЗО. По данным омбудсмена, число людей, находящихся под домашним арестом, по состоянию на сентябрь 2018 года составило порядка 860 человек.