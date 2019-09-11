Силовики три раза обстреляли территорию ДНР в среду, заявили в республике

ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза в среду обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сгорели два дома, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в 14.40 (совпадет с мск) по окраинам города Донецка произошло возгорание дома по адресу: улица Мамина-Сибиряка. Всего в течение дня было зафиксировано три обстрела со стороны вооруженных формирований Украины по территории ДНР с использованием стрелкового оружия гранатометов и БМП", - сказал представитель ведомства.
В свою очередь глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил журналистам, что в результате обстрела поселка Зайцево на окраине города утром в среду огнем уничтожен дом, жертв среди мирного населения не зафиксировано.
Ранее в ДНР заявили о 12 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru