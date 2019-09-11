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РИА Новости

Силовики три раза обстреляли территорию ДНР в среду, заявили в республике

16:21 11.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза в среду обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сгорели два дома, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в 14.40 (совпадет с мск) по окраинам города Донецка произошло возгорание дома по адресу: улица Мамина-Сибиряка. Всего в течение дня было зафиксировано три обстрела со стороны вооруженных формирований Украины по территории ДНР с использованием стрелкового оружия гранатометов и БМП", - сказал представитель ведомства.
В свою очередь глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил журналистам, что в результате обстрела поселка Зайцево на окраине города утром в среду огнем уничтожен дом, жертв среди мирного населения не зафиксировано.
Ранее в ДНР заявили о 12 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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