Глава ЛНР поздравил действующего президента Абхазии с победой на выборах

ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поздравил действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбу, который победил во втором туре президентских выборов.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы. Они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

"Оказанная народом поддержка отчетливо свидетельствует о том, что жители Абхазии неразрывно связывают с Вами успех и развитие государства, видят лидера, способного привести республику к процветанию", - говорится в заявлении Пасечника, предоставленном РИА Новости.