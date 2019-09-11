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РИА Новости

Глава ЛНР поздравил действующего президента Абхазии с победой на выборах

16:07 11.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРауль Хаджимба
Рауль Хаджимба
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Рауль Хаджимба. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поздравил действующего президента Абхазии Рауля Хаджимбу, который победил во втором туре президентских выборов.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы. Они настаивают, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
Вчера, 16:30РИА Новости
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"Оказанная народом поддержка отчетливо свидетельствует о том, что жители Абхазии неразрывно связывают с Вами успех и развитие государства, видят лидера, способного привести республику к процветанию", - говорится в заявлении Пасечника, предоставленном РИА Новости.
Пасечник выразил надежду, что "всеобъемлющий труд, редкие волевые качества и высокий профессионализм" действующего президента и в дальнейшем будут являться основой крепких и уважительных отношений между Абхазией и ЛНР.
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Леонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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