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РИА Новости
Новости Подмосковья

Ленинский район Подмосковья лидирует в рейтинге по вводу жилья

16:03 11.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНовостройки в Подмосковье
Новостройки в Подмосковье
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ленинский район Московской области лидирует в рейтинге муниципальных районов региона по вводу жилья с начала 2019 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.
"Лидером по вводу жилья среди муниципальных районов Московской области с начала 2019 года считается Ленинский район, там за 8 месяцев введено 553 тысяч кв.м жилья. На втором месте городской округ Одинцово, где ввели 363 тысячи кв.м жилья. Далее − Солнечногорск – 356 тысячи квадратных метров", − цитирует пресс-служба министра жилищной политики Московской области Инну Федотову.
По данным ведомства, общий объем ввода жилья с начала года на сентябрь 2019 года в Московской области составляет 4,8 миллионов квадратных метров.
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