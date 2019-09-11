Ленинский район Подмосковья лидирует в рейтинге по вводу жилья

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Ленинский район Московской области лидирует в рейтинге муниципальных районов региона по вводу жилья с начала 2019 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

"Лидером по вводу жилья среди муниципальных районов Московской области с начала 2019 года считается Ленинский район, там за 8 месяцев введено 553 тысяч кв.м жилья. На втором месте городской округ Одинцово, где ввели 363 тысячи кв.м жилья. Далее − Солнечногорск – 356 тысячи квадратных метров", − цитирует пресс-служба министра жилищной политики Московской области Инну Федотову.