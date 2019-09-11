Более 45 тысяч жителей Подмосковья нашли работу через центры занятости

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Подмосковные центры занятости с начала года помогли найти работу более 45 тысячам жителей региона. Об этом рассказал телеканал Подмосковные центры занятости с начала года помогли найти работу более 45 тысячам жителей региона. Об этом рассказал телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.

Банк вакансий московского региона содержит 47 тысяч вакансий, 68% из них составляют рабочие профессии. Практически все вакансии предусматривают зарплату выше показателя прожиточного минимума, принятого в Подмосковье.

Всего, по словам Фаевской, за 2019 год за помощью в поиске работы в центры занятости обратились 219,3 тысячи человек.

"Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 69,7 тысячи граждан, за информацией о положении на рынке труда – 82,4 тысячи заявлений", – подчеркнула министр.