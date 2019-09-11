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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 45 тысяч жителей Подмосковья нашли работу через центры занятости

15:49 11.09.2019
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевСотрудник обслуживает посетителей в Центре государственных и муниципальных услуг
Сотрудник обслуживает посетителей в Центре государственных и муниципальных услуг
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Подмосковные центры занятости с начала года помогли найти работу более 45 тысячам жителей региона. Об этом рассказал телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.
Банк вакансий московского региона содержит 47 тысяч вакансий, 68% из них составляют рабочие профессии. Практически все вакансии предусматривают зарплату выше показателя прожиточного минимума, принятого в Подмосковье.
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Всего, по словам Фаевской, за 2019 год за помощью в поиске работы в центры занятости обратились 219,3 тысячи человек.
"Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 69,7 тысячи граждан, за информацией о положении на рынке труда – 82,4 тысячи заявлений", – подчеркнула министр.
Сейчас Подмосковье считается одним из наиболее благополучных регионов в сфере занятости по стране. Так, безработица в области равна 0,53% к численности экономически активного населения.
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