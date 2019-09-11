Тюменские власти направят 50 млн рублей на субсидирование лизинга

ТЮМЕНЬ, 11 сен – РИА Новости. Власти Тюменской области направят на субсидирование процентной ставки по лизингу для малого и среднего бизнеса более 50 миллионов рублей, при этом ставка не будет превышать 5% в год, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"По результатам обширных консультаций с предпринимателями мы приняли решение о субсидировании для малых и средних предприятий процентной ставки по лизингу, чтобы она в конечном итоге не превышала 5% в год. По нашим данным, это самая низкая ставка по лизингу в стране", – привел собеседник агентства слова главы региона Александра Моора.

Он добавил, что если данная мера поддержки будет пользоваться популярностью, то правительство увеличит объемы финансирования. Кроме того, в региональном правительстве разрабатывают и другие меры поддержки бизнеса. Тюменская область готовится к внедрению таких федеральных механизмов господдержки, как региональные инвестиционные проекты и инвестиционные налоговые вычеты. Соответствующие законодательные инициативы будут внесены в областную думу.