Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T15:40Z
https://ria.ru/20190911/1558574243.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152741/60/1527416038_0:0:3150:1772_1036x0_80_0_0_52cf658d31e5dacb6ebc38951f34ce5a.jpg
РИА Новости
Тюменская область

Тюменские власти направят 50 млн рублей на субсидирование лизинга

15:40 11.09.2019
43
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 11 сен – РИА Новости. Власти Тюменской области направят на субсидирование процентной ставки по лизингу для малого и среднего бизнеса более 50 миллионов рублей, при этом ставка не будет превышать 5% в год, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"По результатам обширных консультаций с предпринимателями мы приняли решение о субсидировании для малых и средних предприятий процентной ставки по лизингу, чтобы она в конечном итоге не превышала 5% в год. По нашим данным, это самая низкая ставка по лизингу в стране", – привел собеседник агентства слова главы региона Александра Моора.

Он добавил, что если данная мера поддержки будет пользоваться популярностью, то правительство увеличит объемы финансирования. Кроме того, в региональном правительстве разрабатывают и другие меры поддержки бизнеса. Тюменская область готовится к внедрению таких федеральных механизмов господдержки, как региональные инвестиционные проекты и инвестиционные налоговые вычеты. Соответствующие законодательные инициативы будут внесены в областную думу.
"Мы будем и дальше развивать наши меры поддержки предпринимательства, понимая, что главная цель – создание новых рабочих мест. Еще раз подчеркну, что все решения принимаются после обсуждения в предпринимательском сообществе, чтобы сконцентрировать ресурсы на самых прорывных направлениях", – сказал Александр Моор.
Газовая труба, подключенная к жилому дому
Вчера, 14:42Тюменская область
Уровень газификации Тюменской области достигнет 98% через пять лет
000000
Обсудить 0
Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьТюменьЭкономика
Рекомендуем
Флаги Монголии, Китая и России
Китай, Россия и Монголия обсудили внедрение научно-технических инноваций
РИА
Новости
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края обсудил на Госсовете развитие экспорта
На набережной реки Амур в городе Благовещенск
В Хэйхэ прошла китайско-российская ярмарка экологической сельхозпродукции
В Нижегородской области лесники получили около 200 единиц техники
Лента
новостей
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Руденя: девизом должны стать слова "Большая семья — тверская традиция"
Круглый стол по финансовому сотрудничеству РФ и КНР прошел во Владивостоке
Новостройки в Подмосковье
Ленинский район Подмосковья лидирует в рейтинге по вводу жилья
Рязанская область
Рязанские власти пообещали предприятиям региона помочь внедрять инновации
Руденя: В Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Руденя: в Верхневолжье вводятся новые меры поддержки семей с детьми
Дом правительства Московской области
Подмосковные власти поддержат 54 представителей МСП
Город Пекин
Китай к 2020 году завершит формирование системы спутниковой навигации
Газовая труба, подключенная к жилому дому
Уровень газификации Тюменской области достигнет 98% через пять лет
Руководитель ФНС Михаил Мишустин
Глава ФНС заявил о снижении общей задолженности по налогам в стране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Лента новостейМолния