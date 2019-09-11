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РИА Новости

Новый глава МИД Японии выразил надежду на скорейшие переговоры с Лавровым

15:32 11.09.2019 (обновлено: 17:01 11.09.2019)
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© AP Photo / Shizuo KambayashiМинистр экономики Японии Тосимицу Мотэги
Министр экономики Японии Тосимицу Мотэги
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
ТОКИО, 11 сен - РИА Новости. Новый глава МИД Японии Тосимицу Мотэги надеется провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым как можно скорее, о чем он заявил в четверг на пресс-конференции в Токио.
"Я хочу провести переговоры с министром Лавровым как можно скорее", - сказал Мотэги, отвечая на вопрос о российско-японских отношениях. По его словам, главы МИД через откровенный обмен мнениями должны будут найти взаимоприемлемое решение двусторонних вопросов на основе доверия между лидерами двух стран.
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Эксперт прокомментировал назначение нового главы МИД Японии
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел перестановки в правительстве, сменив и главу МИД страны. Министр Мотэги к 63 годам накопил весьма пеструю биографию от сотрудника корпорации Marubeni, журналиста газеты "Иомиури" до министра экономики, торговли и промышленности страны, избирался в нижнюю палату представителей японского парламента с 1993 года.
На пресс-конференции глава кабинета министров подтвердил, что Япония настроена продолжать усилия по решению территориального вопроса и заключения мирного договора с Россией. Премьер Абэ также выразил надежду на то, что новый министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара успешно справится с задачей министра, курирующего экономические связи с Россией, вместо занимавшего этот пост ранее Хиросигэ Сэко.
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13:09РИА Новости
Япония будет продолжать переговоры с Россией по мирному договору
Россия и Япония ведут переговоры о заключении мирного договора, и Токио надеется, что эта цель будет достигнута с урегулированием выдвигаемого японцами территориального вопроса. Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, при этом ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В декабре 2016 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча Путина и Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
5 сентября, 12:32Восточный экономический форум
России и Японии следует решить территориальную проблему, заявил Абэ
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Тосимицу МотэгиСергей ЛавровМИД Японии‎ЯпонияРоссияВ мире
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