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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Хэйхэ прошла китайско-российская ярмарка экологической сельхозпродукции

15:28 11.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа набережной реки Амур в городе Благовещенск
На набережной реки Амур в городе Благовещенск
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Почти 600 видов экологически чистой сельхозпродукции было представлено на профильной российско-китайской ярмарке, прошедшей в городе Хэйхэ провинции Хэйлунцзян.
Проведение ярмарки нацелено на формирование закупочной платформы для жителей пограничных городов двух стран, содействие межрегиональному обмену и сотрудничеству в области сельхозпродукции. Ярмарка продлилась три дня. На ней около ста китайских и российских предприятий представили продукты в таких категориях, как растительное масло, мед, молокопродукты, свежие фрукты и овощи, грибы, чай, вино, орехи и другие.
В рамках ярмарки была сформирована платформа закупки, переговоров и сотрудничества для розничных торговцев двух стран.
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Россия-Китай: ГлавноеХэйлунцзянХэйхэЭкономика
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