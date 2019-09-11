В Хэйхэ прошла китайско-российская ярмарка экологической сельхозпродукции

Проведение ярмарки нацелено на формирование закупочной платформы для жителей пограничных городов двух стран, содействие межрегиональному обмену и сотрудничеству в области сельхозпродукции. Ярмарка продлилась три дня. На ней около ста китайских и российских предприятий представили продукты в таких категориях, как растительное масло, мед, молокопродукты, свежие фрукты и овощи, грибы, чай, вино, орехи и другие.