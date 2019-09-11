Китай к 2020 году завершит формирование системы спутниковой навигации

Китай к 2020 году завершит формирование системы глобального спутникового позиционирования "Бэйдоу". Об этом сообщил главный инженер проекта Ян Чанфэн.

По его словам, система совместима и допускает совместное использование с американской GPS и российской ГЛОНАСС. "Бэйдоу" также будет широко использоваться в таких сферах, как интернет вещей и большие данные.