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РИА Новости

Власти Москвы издадут книгу о природе столицы для слабовидящих в этом году

15:18 11.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабота специализированной школы для слепых и слабовидящих детей в Челябинске
Работа специализированной школы для слепых и слабовидящих детей в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Энциклопедию природы Москвы "Белая книга" для слабовидящих выпустят тиражом в 1 тысячу экземпляров до конца года, сказал журналистам глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.
Ранее сообщалось, что власти Москвы готовят к изданию "Белую книгу Москвы", набранную шрифтом Брайля, и "Цветную книгу" для слабовидящих детей, которые расскажут школьникам в специализированных учебных заведениях об особо охраняемых природных территориях города.
"Тысяча экземпляров, так как это пилотный проект. Если будет пользоваться спросом, то на следующий год, думаю, мы его увеличим", - сказал Кульбачевский.
"Белая книга" расскажет московским школьникам из специализированных школ об особо охраняемых природных территориях столицы, о "Красной книге Москвы", куда занесены редкие виды флоры и фауны столицы.
Тираж "Белой книги" планируется распространить среди детей – инвалидов по зрению в возрасте от 8 до 13 лет.
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