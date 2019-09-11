Власти Москвы издадут книгу о природе столицы для слабовидящих в этом году

Работа специализированной школы для слепых и слабовидящих детей в Челябинске

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Энциклопедию природы Москвы "Белая книга" для слабовидящих выпустят тиражом в 1 тысячу экземпляров до конца года, сказал журналистам глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Ранее сообщалось, что власти Москвы готовят к изданию "Белую книгу Москвы", набранную шрифтом Брайля, и "Цветную книгу" для слабовидящих детей, которые расскажут школьникам в специализированных учебных заведениях об особо охраняемых природных территориях города.

"Тысяча экземпляров, так как это пилотный проект. Если будет пользоваться спросом, то на следующий год, думаю, мы его увеличим", - сказал Кульбачевский.

"Белая книга" расскажет московским школьникам из специализированных школ об особо охраняемых природных территориях столицы, о "Красной книге Москвы", куда занесены редкие виды флоры и фауны столицы.