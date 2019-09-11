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РИА Новости
Теплоснабжение

Акционеры ДГК одобрили сокращение уставного капитала

15:14 11.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПроцесс производства российских банкнот
Процесс производства российских банкнот
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Акционеры Дальневосточной генерирующей компании (ДГК, входит в "Русгидро") приняли решение сократить уставный капитал компании до 1 миллиона рублей с 31 миллиарда рублей, следует из материалов энергокомпании по итогам собрания акционеров.

"Уменьшить уставный капитал АО "ДГК" до 1 000 000 рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций на следующих условиях: величина, на которую уменьшается уставный капитал: 31 040 390 864 рубля... величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции: 0,00999967784948671 рубля", - говорится в сообщении.

Номинальная стоимость акции после уменьшения составит 0,000000322150513287645 рубля. Обыкновенные акции компании будут конвертированы в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью.
"В соответствии с законодательством,... чистые активы общества не могут быть меньше, чем уставный капитал", - пояснили РИА Новости в ДГК это решение. Согласно опубликованному на сайте ДГК годовому отчету за 2018 год, стоимость чистых активов предприятия по состоянию на 31 декабря прошлого года составляла 9,042 миллиарда рублей.
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14 марта, 10:49РИА Недвижимость
Потребители в Хабаровском крае задолжали ДГК за тепло и воду 5,3 млрд руб
АО "Дальневосточная генерирующая компания" входит в группу "Русгидро". Компания производит тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в районах расположения электростанций в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе Республики Саха (Якутия). За ДГК также закреплена функция сбыта тепловой энергии конечным потребителям. Установленная электрическая мощность составляет 5,9 ГВт, тепловая - 12,8 тысяч Гкал в час.
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