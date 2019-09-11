Акционеры ДГК одобрили сокращение уставного капитала

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Акционеры Дальневосточной генерирующей компании (ДГК, входит в "Русгидро") приняли решение сократить уставный капитал компании до 1 миллиона рублей с 31 миллиарда рублей, следует из материалов энергокомпании по итогам собрания акционеров.
"Уменьшить уставный капитал АО "ДГК" до 1 000 000 рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций на следующих условиях: величина, на которую уменьшается уставный капитал: 31 040 390 864 рубля... величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции: 0,00999967784948671 рубля", - говорится в сообщении.
Номинальная стоимость акции после уменьшения составит 0,000000322150513287645 рубля. Обыкновенные акции компании будут конвертированы в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью.
"В соответствии с законодательством,... чистые активы общества не могут быть меньше, чем уставный капитал", - пояснили РИА Новости в ДГК это решение. Согласно опубликованному на сайте ДГК годовому отчету за 2018 год, стоимость чистых активов предприятия по состоянию на 31 декабря прошлого года составляла 9,042 миллиарда рублей.
АО "Дальневосточная генерирующая компания" входит в группу "Русгидро". Компания производит тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивает централизованное теплоснабжение потребителей в районах расположения электростанций в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе Республики Саха (Якутия). За ДГК также закреплена функция сбыта тепловой энергии конечным потребителям. Установленная электрическая мощность составляет 5,9 ГВт, тепловая - 12,8 тысяч Гкал в час.