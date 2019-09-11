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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" и Petrol оптимизируют управление тепловыми узлами в Ижевске

15:11 11.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Т Плюс" и словенская Petrol модернизируют управление тепловыми узлами в Ижевске для повышения качества теплоснабжения, следует из релиза компании.
"Т Плюс" рассмотрит возможности по применению решений крупнейшей энергетической компании Словении Petrol d.d. в своих тепловых узлах. Соответствующий меморандум подписали председатель правления "Т Плюс" Андрей Вагнер и генеральный директор Petrol Томаж Берлочник. Отмечается, что договоренности предусматривают внедрение интегрированного программного решения в инфраструктуру тепловых узлов "Т Плюс".

"Этот продукт позволит снижать потери в тепловых сетях, выбирать оптимальный режим работы генерирующих объектов и обеспечивать более эффективный расход топлива. Создание цифровой модели теплового узла позволит оптимизировать не только текущие эксплуатационные издержки, но и инвестиции в развитие", - говорится в сообщении.

Как отмечает компания, реализация пробного проекта в рамках меморандума предусмотрена в Ижевске. По результатам пилотного проекта будет принято решение о масштабировании сотрудничества "Т Плюс" и Petrol.
"Т Плюс" – ведущий эксперт России по развитию тепловых узлов. Непременное условие лидерства – применение передового международного опыта. Уверен, что сотрудничество с нашими словенскими партнерами позволит повысить качество теплоснабжения в городах присутствия компании", - приводятся в сообщении слова Вагнера.
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Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ. В состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.
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