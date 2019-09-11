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РИА Новости

Швейцария отзовет гражданство у обвиняемого в пособничестве террористам

15:09 11.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги на одной из улиц Женевы
Флаги на одной из улиц Женевы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги на одной из улиц Женевы. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 11 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария впервые решила отозвать гражданство у мужчины с двойным подданством, который обвиняется в пропаганде и вербовке бойцов для запрещенной исламской террористической организации, говорится в заявлении государственного секретариата по миграции, опубликованном на сайте правительства страны.
Как отмечается, госсекретариат по миграции может отозвать гражданство, если его обладатель наносит серьезный ущерб репутации Швейцарии и компрометирует безопасность страны. Это касается случаев пособничества террористической деятельности и экстремизму.
Статуя Фемиды
Вчера, 08:17РИА Новости
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Мужчина, второе гражданство которого не указывается, был приговорен к нескольким годам заключения за пропагандистскую деятельность и вербовку боевиков для запрещенной исламской террористической организации. В госсекретариате отметили, что в данном случае было применимо законодательное решение по лишению гражданства. У мужчины также отобрали все кантональные и коммунальные права.
В документе подчеркивается, что решение госсекретариата не было приведено в исполнение и может быть оспорено в Федеральном суде.
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