Швейцария отзовет гражданство у обвиняемого в пособничестве террористам

ЖЕНЕВА, 11 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария впервые решила отозвать гражданство у мужчины с двойным подданством, который обвиняется в пропаганде и вербовке бойцов для запрещенной исламской террористической организации, говорится в заявлении государственного секретариата по миграции, опубликованном на сайте правительства страны.

Как отмечается, госсекретариат по миграции может отозвать гражданство, если его обладатель наносит серьезный ущерб репутации Швейцарии и компрометирует безопасность страны. Это касается случаев пособничества террористической деятельности и экстремизму.

Мужчина, второе гражданство которого не указывается, был приговорен к нескольким годам заключения за пропагандистскую деятельность и вербовку боевиков для запрещенной исламской террористической организации. В госсекретариате отметили, что в данном случае было применимо законодательное решение по лишению гражданства. У мужчины также отобрали все кантональные и коммунальные права.