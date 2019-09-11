Метеорологи предупредили о сильных дождях в трех районах Якутии

ЯКУТСК, 11 сен – РИА Новости. В трех районах Якутии 12 сентября ожидаются дожди, местами сильные, сообщается на сайте республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Днем, 12 сентября в Олекминском, Алданском и Нерюнгринском районах ожидаются дожди, местами сильные. Существует вероятность подтопления пониженных участков местности, размыв мостов, дорог местного значения и нарушение транспортного сообщения между населенными пунктами", - говорится в сообщении.