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РИА Новости
Алтайский край

Губернатор Алтайского края обсудил на Госсовете развитие экспорта

15:07 11.09.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© РИА Новости / Александр Кряжев
БАРНАУЛ, 11 сен - РИА Новости. Субсидии на компенсацию затрат при транспортировке агропродукции в рамках постановления правительства способствуют выходу отечественных производителей на зарубежные рынки, заявил глава Алтайского края Виктор Томенко во время заседания рабочей группы "Сельское хозяйство" Госсовета.
Очередное заседание рабочей группы Госсовета России по направлению "Сельское хозяйство" под председательством Томенко прошло с участием заместителя министра сельского хозяйства России Сергея Левина, также в заседании принял участие руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"Минсельхоз России планомерно совершенствует этот документ и расширяет географию поставок и номенклатуру субсидируемой продукции. Это создает дополнительные стимулы для тех, кто занимается экспортом. Интерес агробизнеса к этой мере поддержки растет", - сказал Томенко.
По его словам, в Алтайском крае льготами при перевозке агропродукции по железной дороге в 2017 году воспользовались всего восемь компаний, в 2018 году - уже 28, а с начала 2019 года заявки в Российский экспортный центр подала уже 41 компания.
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"Для успешной реализации экспортной стратегии предстоит качественно повысить конкурентоспособность продукции, расширить ее присутствие на международных рынках. Опыт работы регионов в этом направлении говорит о необходимости решения еще целого ряда вопросов", - отметил губернатор.
Он поблагодарил субъекты Российской Федерации, которые внесли свои предложения к заседанию рабочей группы. Свои инициативы на рассмотрение направил 71 регион. "Поскольку экспортная работа уже ведется и в регионах, и в хозяйствах, то самое непосредственное влияние на то, как сможем обеспечить достижение показателей, зависит от каждого региона, где развиты сельское хозяйство и переработка его продукции", - подчеркнул Томенко.

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Алтайский крайВиктор ТоменкоРоссельхознадзорМинистерство сельского хозяйства РФАлтайский крайРоссияЭкономика
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