В Госдуме изучат предложение об амнистии несовершеннолетних и женщин

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД рассмотреть предложение уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой об амнистии в отношении несовершеннолетних детей и отдельных категорий женщин.
Ранее пресс-служба института уполномоченных по правам ребенка сообщила, что Кузнецова предложила Володину провести амнистию осужденным по нетяжким статьям для несовершеннолетних и женщин с семейными обязанностями. В частности, омбудсмен предлагает при определенных условиях освободить от наказания либо сократить срок отбывания наказания осужденным за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, беременным женщинам, женщинам, которые являются единственными и многодетными родителями, имеющими детей в возрасте до 14 лет.
"Одиннадцатого сентября председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты обращение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка о проекте постановления об объявлении амнистии в отношении несовершеннолетних детей и отдельных категорий женщин", - сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.
Как отмечается, рассмотреть и представить свои предложения к проекту постановления должны будут комитеты Госдумы по государственному строительству и законодательству, по вопросам семьи, женщин и детей и по безопасности и противодействию коррупции.
Сообщается, что, по данным ФСИН, амнистия может коснуться более трех тысяч человек. Как отмечается в сопроводительных документах, амнистия "позволит воссоединить связь ребенка с родителями, снизить негативное влияние, получаемое в учреждениях ФСИН, на несовершеннолетних преступников и благотворно повлиять на их успешное исправление, возвратить в семьи, в том числе, единственных и многодетных кормильцев".
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