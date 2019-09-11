В Госдуме изучат предложение об амнистии несовершеннолетних и женщин

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД рассмотреть предложение уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой об амнистии в отношении несовершеннолетних детей и отдельных категорий женщин.

Ранее пресс-служба института уполномоченных по правам ребенка сообщила, что Кузнецова предложила Володину провести амнистию осужденным по нетяжким статьям для несовершеннолетних и женщин с семейными обязанностями. В частности, омбудсмен предлагает при определенных условиях освободить от наказания либо сократить срок отбывания наказания осужденным за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, беременным женщинам, женщинам, которые являются единственными и многодетными родителями, имеющими детей в возрасте до 14 лет.

"Одиннадцатого сентября председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты обращение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка о проекте постановления об объявлении амнистии в отношении несовершеннолетних детей и отдельных категорий женщин", - сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.

Как отмечается, рассмотреть и представить свои предложения к проекту постановления должны будут комитеты Госдумы по государственному строительству и законодательству, по вопросам семьи, женщин и детей и по безопасности и противодействию коррупции.