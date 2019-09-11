По новому роману Стивена Кинга снимают сериал

В книге речь идет о 12-летнем мальчике Люке Эллисе, который остается сиротой после того, как его родителей убивают. Самого Люка похищают, и он оказывается в "Институте" - месте, где проводят эксперименты над детьми с особыми способностями, такими как телепатия и телекинез. Люк пытается сбежать.