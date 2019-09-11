По новому роману Стивена Кинга снимают сериал

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. По новому роману Стивена Кинга "Институт", который только что опубликовали на английском языке, уже снимают сериал, сообщает Variety.
В книге речь идет о 12-летнем мальчике Люке Эллисе, который остается сиротой после того, как его родителей убивают. Самого Люка похищают, и он оказывается в "Институте" - месте, где проводят эксперименты над детьми с особыми способностями, такими как телепатия и телекинез. Люк пытается сбежать.
Сценаристом и продюсером проекта станет Дэвид Э.Келли, работавший над сериалом "Большая маленькая ложь", а режиссером - Джек Бендер ("Клан Сопрано", пятый и шестой эпизоды шестого сезона "Игры престолов").
Права на экранизацию романа купила компания Spyglass. Дата выхода шоу и другие подробности пока не разглашаются.
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