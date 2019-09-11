Чеховские персонажи стали героями музыкального спектакля "Хищники"

МОСКВА, 11 сен - Пресс-служба спектакля "Хищники". Сразу в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге – состоится премьера музыкально-драматического спектакля Сразу в двух городах - Москве и Санкт-Петербурге – состоится премьера музыкально-драматического спектакля "Хищники" по повести Антона Павловича Чехова "Драма на охоте".

Театралы уже сейчас предрекают, что музыкально-драматический спектакль "Хищники", в основе которого легло классическое произведение – одна из самых ранних повестей Антона Павловича Чехова "Драма на охоте", станет одной из громких премьер этой осени. Премьерные показы спектакля состоятся в Москве (15 сентября) и Санкт-Петербурге (28, 29, 30 октября).

В постановке задействованы звёзды мюзиклов, популярные актёры драматического театра и кино, а также артисты балета: Дмитрий Ермак, Наталия Быстрова, Игорь Балалаев, Дарья Щербакова, Александр Пашутин, Ася Будрина, Любовь Тихомирова, Юлия Ваганова.

"Материал по Чехову хотелось поставить давно, искались разные формы, - говорит режиссер постановки Валерий Владимиров. - В итоге было решено поставить музыкальный спектакль, используя классический русский романс того же периода, когда было написано произведение. В этом есть единая форма, которая позволяет точно передать взаимоотношения и внутреннюю составляющую героев и повести".

По словам режиссера, повесь Антона Чехова "Драма на охоте" более чем популярно – это произведение в основе многих фильмов и постановок не только в России, но и в Голливуде. Зрителей ждет не только захватывающий сюжет, непревзойденная игра артистов, но и пронзительная музыка. В спектакле звучит музыка Глинки, Рубинштейна, Гурилева, Гуэрчиа, Булахова, Прозоровского, на стихи Кукольника, Лермонтова и других.

"Это музыкальный спектакль с использованием классических романсов, искусно переработанных Татьяной Солнышкиной, - рассказывает обладатель национальной театральной премии "Золотая маска" Иван Ожогин, исполняющий роль судебного следователя Зиновьева. - Один из самых сильных музыкальных номеров – композиция, где исполнены вместе два романса".

"Как и любое классическое произведение его интересно рассматривать в разные периоды времени и развития общества, - говорит режиссер-постановщик Валерий Владимиров. - Вот часто говорят: "Это же Чехов! Надо бережно относиться к классике". Да, наверное! Но это все-таки это не музейный экспонат, меняется время - меняются люди. Автор пишет произведения для тех людей, которые его окружали, для людей того времени. Мы сегодня воспринимаем все иначе и если мы трактуем, то трактуем исходя из того, какие мы сейчас. Также есть мнение, что все люди одинаковые, нет, мы другие, абсолютно другие. Но вот найти то, что у нас осталось – это совершенно другое".

Название спектакля "Хищники" выбрано не случайно. "Спектакль об азартной охоте, о прожигании жизни, - говорит режиссер. - Он представлял собой такую гремучую смесь желания и соблазна. В какой-то момент у каждого из персонажа включается охотничий инстинкт. Каждый начинает охоту за своей добычей".

Как признается актер театра и кино, ведущий артист московских мюзиклов Игорь Балалаев, играющий в спектакле роль праздного слабовольного графа Карнеева, который топит скуку в развлечениях и вине, он не сразу дал свое согласие для участие в постановке, поскольку участвовать в спектакле по произведению Чехова для него было своеобразным страхом и риском.

"Драма на охоте" - печальная, красивая история, что же из этого может получиться? В итоге у нас получился коктейль из музыки, романсов, текстов Антона Павловича Чехова, который любишь, смакуешь, а также невероятной игры талантливых актеров", - говорит Игорь Балалаев.

В постановке "Хищники" Игорь Балалаев наделил своего спивающегося и распущенного героя не утраченной до сих пор аристократической вальяжностью и своеобразной широтой души.

"Для меня как актера, в этом спектакле есть возможности проявить себя драматически и музыкально, - говорит актер. - Прекрасное свойство спектакля – то, что он не превратился в литературно-музыкальную композицию. Это, прежде всего, азартная игра актеров. Чехов – это исследование человеческой натуры, в его произведениях мы узнаем себя –уязвимые, слабые, желающие – а это значит живые. И я считаю, что мы не зря все это затеяли!"

Обладательница многих наград, звезда мюзикловой сцены, актриса Наталия Быстрова в спектакле "Хищники" играет юную красавицу Оленьку, расчетливого и тщеславного "ангела во плоти".

"По чеховской характеристике она "лесная мещанка", "ужасная женщина" и "столько же зла, сколько и красива", - говорит Наталия Быстрова. – Она одержима желанием вырваться из нищеты в другую жизнь, носить красивые наряды, а не чулки покойной матери. Ее захватывает желание стать статной дамой. Принимая правила игры, она становится настоящей хищницей. Получилось ли у нее или нет, тут другой вопрос: получило ли она свое счастье?"

Самый честный герой истории, по словам актрисы Любови Тихомировой, это ее персонаж - цыганка Тина. Актриса дебютирует в спектакле с музыкальными номерами. "В певицы я не претендую, это актерское пение, актерский вокал, - говорит актриса. – Я счастлива, что у меня есть возможность пробовать себя и развиваться".

По словам создателей, постановка рассчитана на все возраста – как молодой аудитории, так и более старшее поколение.

"Удалось сделать спектакль про людей, - говорит режиссер. - Все, о чем пишет Чехов – это про людей, все по-настоящему. И страсти, и боль – все настоящее", - резюмирует режиссер Валерий Владимиров.

Музыкально-драматический спектакль "Хищники"

15 сентября, 19:00 – Москва, БКЗ "КОСМОС" (Проспект Мира, 150)

28, 29, 30 октября, 19:00 – Санкт-Петербург, ДК "Выборгский" (Комиссара Смирнова, 15)

Возрастное ограничение: 16+