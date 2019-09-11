Медведев утвердил требования к защите религиозных организаций от терактов

Согласно документу, требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические и другие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности религиозных организаций.

"Обязанности по выполнению мероприятий, предусмотренных настоящими требованиями, возлагаются на руководителя религиозной организации (лица, имеющего право действовать без доверенности от имени религиозной организации), являющейся собственником объекта (территории) или использующей его на ином законном основании", - говорится в документе.