Медведев утвердил требования к защите религиозных организаций от терактов

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил требования к антитеррористической защите религиозных организаций, обязанности по выполнению требований возлагаются на руководителей религиозных организаций, соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций; форму паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных организаций", - говорится в тексте документа.
Согласно документу, требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические и другие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности религиозных организаций.
"Обязанности по выполнению мероприятий, предусмотренных настоящими требованиями, возлагаются на руководителя религиозной организации (лица, имеющего право действовать без доверенности от имени религиозной организации), являющейся собственником объекта (территории) или использующей его на ином законном основании", - говорится в документе.
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