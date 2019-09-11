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РИА Новости

На юге Израиля сработали сирены тревоги

13:43 11.09.2019
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© AP Photo / Tsafrir AbayovКомплекс ПВО Patriot израильской армии
Комплекс ПВО Patriot израильской армии
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Комплекс ПВО Patriot израильской армии. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сен - РИА Новости. Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных обстрелах из сектора Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля.
"Сирены прозвучали в кибуце Яд Мордехай и мошаве Нетив ха-Асара", - говорится в сообщении. По данным израильских военных, из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены три снаряда.
Ранее во вторник вечером две ракеты были запущены из сектора Газа в сторону Израиля, обе они были перехвачены системой ПРО "Железный купол". В ответ израильские военные нанесли удар по объектам ХАМАС.
Ракетный удар
Вчера, 22:12РИА Новости
На юге Израиля перехватили две ракеты
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