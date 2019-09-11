На юге Израиля сработали сирены тревоги

"Сирены прозвучали в кибуце Яд Мордехай и мошаве Нетив ха-Асара", - говорится в сообщении. По данным израильских военных, из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены три снаряда.

Ранее во вторник вечером две ракеты были запущены из сектора Газа в сторону Израиля, обе они были перехвачены системой ПРО "Железный купол". В ответ израильские военные нанесли удар по объектам ХАМАС.