В Германии обыскали квартиры подозреваемых в связях с террористами

Обыски проводились в связи с предполагаемой связью подозреваемых с террористическими организациями. Сообщается, что речь идет об 11 подозреваемых, которые в период с декабря 2018 года по июль 2019, вероятно, участвовали в финансировании деятельности террористов в Сирии. В результате операции были задержаны два человека, сообщает издание.