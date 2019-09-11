Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T13:36Z
https://ria.ru/20190911/1558567092.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149935/87/1499358700_0:163:3062:1885_1036x0_80_0_0_ba0cde0a00942e2d82b2199bf8dc7826.jpg
РИА Новости

В Германии обыскали квартиры подозреваемых в связях с террористами

13:36 11.09.2019
208
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПолицейский в Гамбурге
Полицейский в Гамбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Полицейский в Гамбурге. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Полицейская операция против предполагаемых сторонников террористов прошла в среду в городах федеративной земли Шлезвиг-Гольштейн и Гамбурге, сообщает издание Bild.
По данным издания, операция началась рано утром в среду, представители полиции и прокуратуры обыскали 16 объектов.
Здание Министерства иностранных дел РФ
3 сентября, 10:22РИА Новости
В МИД заявили, что терроризм можно победить только сообща
Обыски проводились в связи с предполагаемой связью подозреваемых с террористическими организациями. Сообщается, что речь идет об 11 подозреваемых, которые в период с декабря 2018 года по июль 2019, вероятно, участвовали в финансировании деятельности террористов в Сирии. В результате операции были задержаны два человека, сообщает издание.
200011
Обсудить 0
ГерманияВ мире
Рекомендуем
Комплекс ПВО Patriot израильской армии
На юге Израиля сработали сирены тревоги
РИА
Новости
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
Вестминстерский дворец
Суд в Шотландии признал приостановку работы парламента незаконным
В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны силовиков за сутки
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов
Стихийный лагерь мигрантов в пригороде города Кале на севере Франции
Британские службы перехватили у берегов страны рекордное число мигрантов
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана заявил, что мир вздохнул с облегчением после ухода Болтона
Статуя Фемиды в суде
Суд в Севастополе вновь продлил арест сербского ресторатора
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
Активист Джошуа Вонг назвал Гонконг "новым Берлином в новой холодной войне"
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал развивать технологии биометрии
Сотрудники спецподразделения французской полиции
Двое французских министров получили письма с угрозами, сообщили СМИ
Токио
Япония будет продолжать переговоры с Россией по мирному договору
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Лента новостейМолния