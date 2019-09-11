В Германии обыскали квартиры подозреваемых в связях с террористами

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Полицейская операция против предполагаемых сторонников террористов прошла в среду в городах федеративной земли Шлезвиг-Гольштейн и Гамбурге, сообщает издание Bild.
По данным издания, операция началась рано утром в среду, представители полиции и прокуратуры обыскали 16 объектов.
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Обыски проводились в связи с предполагаемой связью подозреваемых с террористическими организациями. Сообщается, что речь идет об 11 подозреваемых, которые в период с декабря 2018 года по июль 2019, вероятно, участвовали в финансировании деятельности террористов в Сирии. В результате операции были задержаны два человека, сообщает издание.