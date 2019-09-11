Меньшов назвал режиссера Бекмамбетова "явлением" в российском кинематографе

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Режиссер Тимур Бекмамбетов - серьезное явление в российском кинематографе, считает режиссер, лауреат премии "Оскар" Владимир Меньшов.
"Бекмамбетов - очень серьезное явление в нашем кинематографе, настолько серьезное, что его переманили американцы и дают снимать ему там полнометражное кино. В 90-е он поразил всех роликами банка "Империал" роскошными, актеры становились звездами на минутном ролике", - сказал Меньшов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в среду.
Меньшов, сыгравший роль Гесера в фильме Бекмабетова "Ночной дозор", рассказал, что работать с ним было очень интересно, сниматься он согласился с с удовольствием.
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