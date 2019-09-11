Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T13:35Z
https://ria.ru/20190911/1558566950.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155108/99/1551089970_0:281:3072:2009_1036x0_80_0_0_051e6de08a1ca0691945e09f88985689.jpg
РИА Новости
Культура

Меньшов назвал режиссера Бекмамбетова "явлением" в российском кинематографе

13:35 11.09.2019
382
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов
Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Режиссер Тимур Бекмамбетов - серьезное явление в российском кинематографе, считает режиссер, лауреат премии "Оскар" Владимир Меньшов.
"Бекмамбетов - очень серьезное явление в нашем кинематографе, настолько серьезное, что его переманили американцы и дают снимать ему там полнометражное кино. В 90-е он поразил всех роликами банка "Империал" роскошными, актеры становились звездами на минутном ролике", - сказал Меньшов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в среду.
Меньшов, сыгравший роль Гесера в фильме Бекмабетова "Ночной дозор", рассказал, что работать с ним было очень интересно, сниматься он согласился с с удовольствием.
Квентин Тарантино на фотоколле фильма Однажды... в Голливуде
8 августа, 08:00Культура
Квентин Тарантино: обожаю "Ночной дозор" Бекмамбетова
010002
Обсудить 0
КультураТимур БекмамбетовВладимир МеньшовРоссия
Рекомендуем
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на открытии выставки победителей V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Награждение победителей конкурса имени Андрея Стенина — 2019
РИА
Новости
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
"Спасибо, что ждали": возвращение Кирилла Вышинского в МИА "Россия сегодня"
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин
"Газпром" должен вдвое сократить прокачку газа по OPAL, заявили в Германии
Рене Зеллвегер расплакалась на кинофестивале в Торонто
Лента
новостей
Российский рубли и евро
Официальный курс евро снизился на восемь копеек
Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Рождение и смерть одного, но двойного фейка
Террористический акт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Террористический акт в США 11 сентября 2001 года
Пункт оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения Надежда
"Одна пьяная баба хуже десяти мужиков": репортаж из вытрезвителя
Прохожие на улице Уолл-Стрит в Нью-Йорке, США
Реальный долг США в 18 раз больше, чем все думали. Что теперь будет
102-я российская военная база в Гюмри, Армения
Российского военнослужащего нашли мертвым в Гюмри
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
В МИД прокомментировали отставку Болтона
Каски рабочих
В Забайкалье продолжают заново отстраивать Чабанские стоянки после пожаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Лента новостейМолния