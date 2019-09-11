Меньшов назвал режиссера Бекмамбетова "явлением" в российском кинематографе

"Бекмамбетов - очень серьезное явление в нашем кинематографе, настолько серьезное, что его переманили американцы и дают снимать ему там полнометражное кино. В 90-е он поразил всех роликами банка "Империал" роскошными, актеры становились звездами на минутном ролике", - сказал Меньшов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в среду.