Более 70 тысяч тонн овощей закрытого грунта собрали в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Аграрии Липецкой области в текущем году собрали более 70 тысяч тонн овощей закрытого грунта, что на 22 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

По его словам, большая часть произведенной продукции приходится на огурцы – 42,4 тысяч тонн и томаты - 27,7 тысяч тонн. Сбор овощей ведут четыре комплекса, расположенные в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах.

Врио главы региона отметил, что сельхозпроизводители региона ежегодно увеличивают объемы производства тепличных овощей, в 2018 году было собрано 85,5 тысяч тонн, в этом году планируется собрать уже 120 тысяч тонн овощей.