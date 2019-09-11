Вышел трейлер сериала "Смотри" с Джейсоном Момоа

Действие шоу разворачивается в далеком будущем, когда смертельный вирус поразил человечество, а выжившие потеряли способность видеть. Момоа играет Баба Восса, у которого рождаются зрячие близнецы. Королева требует, чтобы они были уничтожены, и Восс начинает бороться за свою семью и свое племя.