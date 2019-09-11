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РИА Новости
Культура

Вышел трейлер сериала "Смотри" с Джейсоном Момоа

16:42 11.09.2019
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© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionАктер Джейсон Момоа
Актер Джейсон Момоа
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Стриминговый сервис Apple TV Plus выложил на YouTube трейлер сериала "Смотри" с Джейсоном Момоа, сообщает NME.com.
Действие шоу разворачивается в далеком будущем, когда смертельный вирус поразил человечество, а выжившие потеряли способность видеть. Момоа играет Баба Восса, у которого рождаются зрячие близнецы. Королева требует, чтобы они были уничтожены, и Восс начинает бороться за свою семью и свое племя.
Сценарий для проекта написал Стивен Найт, автор "Острых козырьков", а режиссером стал Фрэнсис Лоуренс, который снял три фильма франшизы "Голодные игры" и ленту "Я-легенда".
Джейсон Момоа известен по роли Кхала Дрого в "Игре престолов" и Аквамена.
Премьера "Смотри" на Apple TV Plus запланирована на первое ноября.
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