ОИС проведет экстренное заседание после слов Нетаньяху об Иорданской долине

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет экстренное заседание глав МИД по заявлению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, объявившего о том, что израильское правительство намерено распространить суверенитет Тель-Авива на Иорданскую долину, сообщается в заявлении на официальном сайте организации.

Ранее саудовский телеканал Al-Ekhbariya сообщил со ссылкой на королевскую канцелярию, что Саудовская Аравия призвала провести экстренное заседание ОИС на уровне глав МИД и представить срочный план действий для пересмотра позиций по Израилю.

"Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества доктор Юсеф бен Ахмад аль-Усаймин подтвердил, что организация проведет внеочередную встречу на уровне министров иностранных дел по просьбе Королевства Саудовская Аравия для обсуждения этой серьезной израильской эскалации и принятия экстренных политических и правовых мер для того, чтобы ответить на эту агрессивную позицию Израиля и объединить усилия исламских государств", - говорится в документе.

Также ОИС решительным образом осудила намерение премьер-министра Израиля. Организация считает это заявление "новым нападением на права палестинского народа и вопиющим нарушением устава ООН, принципов международного права и соответствующих резолюций ООН.

Ранее во вторник Нетаньяху объявил о том, что первые шаги в этой сфере он намерен предпринять сразу после формирования нового кабинета министров после выборов в кнессет 22 созыва, которые пройдут 17 сентября.

Нетаньяху сделал аналогичное заявление об Иорданской долине 1 сентября, выступая перед школьниками поселения Элькана на Западном берегу реки Иордан в честь начала нового учебного года. Тогда с критикой этого намерения выступили не только власти Палестинской автономии, но и израильские политики, в том числе Яир Лапид из оппозиционной партии "Кахоль Лаван" и Тамар Зандберг из партии "Мерец".

Подобные заявления Нетаньяху делал и за несколько дней до прошлых выборов в кнессет, в апреле этого года.