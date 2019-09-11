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РИА Новости

ОИС проведет экстренное заседание после слов Нетаньяху об Иорданской долине

13:27 11.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Организация исламского сотрудничества (ОИС) проведет экстренное заседание глав МИД по заявлению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, объявившего о том, что израильское правительство намерено распространить суверенитет Тель-Авива на Иорданскую долину, сообщается в заявлении на официальном сайте организации.
Ранее саудовский телеканал Al-Ekhbariya сообщил со ссылкой на королевскую канцелярию, что Саудовская Аравия призвала провести экстренное заседание ОИС на уровне глав МИД и представить срочный план действий для пересмотра позиций по Израилю.
"Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества доктор Юсеф бен Ахмад аль-Усаймин подтвердил, что организация проведет внеочередную встречу на уровне министров иностранных дел по просьбе Королевства Саудовская Аравия для обсуждения этой серьезной израильской эскалации и принятия экстренных политических и правовых мер для того, чтобы ответить на эту агрессивную позицию Израиля и объединить усилия исламских государств", - говорится в документе.
Также ОИС решительным образом осудила намерение премьер-министра Израиля. Организация считает это заявление "новым нападением на права палестинского народа и вопиющим нарушением устава ООН, принципов международного права и соответствующих резолюций ООН.
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Ранее во вторник Нетаньяху объявил о том, что первые шаги в этой сфере он намерен предпринять сразу после формирования нового кабинета министров после выборов в кнессет 22 созыва, которые пройдут 17 сентября.
Нетаньяху сделал аналогичное заявление об Иорданской долине 1 сентября, выступая перед школьниками поселения Элькана на Западном берегу реки Иордан в честь начала нового учебного года. Тогда с критикой этого намерения выступили не только власти Палестинской автономии, но и израильские политики, в том числе Яир Лапид из оппозиционной партии "Кахоль Лаван" и Тамар Зандберг из партии "Мерец".
Подобные заявления Нетаньяху делал и за несколько дней до прошлых выборов в кнессет, в апреле этого года.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля, ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще раздаются голоса о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.
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