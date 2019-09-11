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РИА Новости
Туризм

Ростуризм намерен дальше работать над снятием визовых ограничений

13:16 11.09.2019
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© Фото : Ростуризм Главы Ростуризма Зарина Догузова на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристической организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге
Главы Ростуризма Зарина Догузова на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристической организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге
© Фото : Ростуризм
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Ростуризм намерен продолжать работать над снятием визовых ограничений, поскольку отказ от подобных формальностей может стать настоящим прорывом не только для России, но и для всего мирового туризма, заявила глава ведомства Зарина Догузова.
"Мы понимаем, что турист XXI века – это свободный человек, который хочет легко преодолевать национальные границы, не упираться в бесконечные визовые ограничения. Ведь чем их меньше, тем приятнее и удобнее получается отдых", - сказала она, выступая на 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристической организации (UNWTO).
Догузова напомнила, что по поручению президента Владимира Путина Россия предпринимает все необходимые шаги по либерализации визового режима.
"Режим электронной визы уже работает на Дальнем Востоке и в Калининграде, где мы видим заметное увеличение турпотока. А буквально через пару недель, с 1 октября 2019 года, режим электронной визы заработает в Санкт-Петербурге", - заявила руководитель Ростуризма.
Особенно важным она считает, что с 1 января 2021 года по решению президента РФ электронные визы будут введены на территории всей страны.
"Считаю это станет настоящим прорывом не только для нашей страны, но и для всего мирового туризма. Намерены и дальше продолжать работать над снятием визовых ограничений и формальностей", - сказала глава ведомства.
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