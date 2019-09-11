Депутат допустил, что власти будут помогать пострадавшим от сбитых дронов

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн допустил, что государство будет выплачивать компенсацию пострадавшим для оплаты лечения от падения сбитых силовиками дронов.
Документ, разрешающий ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ уничтожать незаконно используемые беспилотники, был внесен в Госдуму в январе этого года, однако перед первым чтением комитет по безопасности и противодействию коррупции принял решение о доработке. Летом депутаты Госдумы вместе с главой комитета Василием Пискаревым внесли обновленную версию законопроекта. Хинштейн является одним из авторов инициативы.
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"Не компенсацию прямую, но оплату лечения, если это будет необходимо, то безусловно. Если же что-то произойдет, ... то государство, конечно же, помощь окажет", - заявил Хинштейн, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
"Параллельно с этим, если выяснится, кто был собственником этого дрона, и дрон действительно создавал угрозу жизни и безопасности граждан, я не исключаю и заявленный государством иск к этому лицу с требованием возмещения ущерба. У нас с вами встречные иски направляются только так, и ничего в этом нет странного", - добавил он.