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РИА Новости

Депутат допустил, что власти будут помогать пострадавшим от сбитых дронов

12:42 11.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащий во время учений
Военнослужащий во время учений
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Военнослужащий во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн допустил, что государство будет выплачивать компенсацию пострадавшим для оплаты лечения от падения сбитых силовиками дронов.
Документ, разрешающий ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ уничтожать незаконно используемые беспилотники, был внесен в Госдуму в январе этого года, однако перед первым чтением комитет по безопасности и противодействию коррупции принял решение о доработке. Летом депутаты Госдумы вместе с главой комитета Василием Пискаревым внесли обновленную версию законопроекта. Хинштейн является одним из авторов инициативы.
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"Не компенсацию прямую, но оплату лечения, если это будет необходимо, то безусловно. Если же что-то произойдет, ... то государство, конечно же, помощь окажет", - заявил Хинштейн, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
"Параллельно с этим, если выяснится, кто был собственником этого дрона, и дрон действительно создавал угрозу жизни и безопасности граждан, я не исключаю и заявленный государством иск к этому лицу с требованием возмещения ущерба. У нас с вами встречные иски направляются только так, и ничего в этом нет странного", - добавил он.
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