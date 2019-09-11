В Ивановской области авария оставила без воды шесть тысяч жителей

ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Авария на водоподъемной станции оставила без воды пять социально значимых объектов и шесть тысяч жителей поселка Ново-Талицы Ивановской области, сообщает в среду главное управление МЧС по региону.

Информация об отключении холодного и горячего водоснабжения из-за аварии на водоподъемной станции поступила спасателям в 9.28 мск среды.

"В зону отключения попали 30 многоквартирных домов, 6000 человек, в том числе 1500 детей, пять социально значимых объектов", - говорится в сообщении.