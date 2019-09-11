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РИА Новости

В Ивановской области авария оставила без воды шесть тысяч жителей

12:41 11.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Тамбовской области
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Авария на водоподъемной станции оставила без воды пять социально значимых объектов и шесть тысяч жителей поселка Ново-Талицы Ивановской области, сообщает в среду главное управление МЧС по региону.
Информация об отключении холодного и горячего водоснабжения из-за аварии на водоподъемной станции поступила спасателям в 9.28 мск среды.
"В зону отключения попали 30 многоквартирных домов, 6000 человек, в том числе 1500 детей, пять социально значимых объектов", - говорится в сообщении.
По состоянию на 10.00, по резервному насосу со слабым давлением подается вода во все социально значимые учреждения и до второго этажа в жилые дома. Полностью устранить аварию планируется до 18.00 мск 11 сентября.
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