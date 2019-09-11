Рене Зеллвегер расплакалась на кинофестивале в Торонто

В основе сценария фильма - мюзикл "Конец радуги" о последних месяцах жизни Джуди Гарленд, которая едет в Лондон, где выступает с концертами в ночном клубе и знакомится с пятым мужем Мики Динсом.

"Это другой уровень ответственности, когда ты чувствуешь, что тебе нужно как можно точнее передать характер персонажа, изучая сохранившиеся исторические и общеизвестные записи, - рассказала Зеллвегер зрителям после показа картины. – Читая и сравнивая источники, я узнала, что есть разница между реальной историей и тем, как она подается публике, и попыталась найти баланс".