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РИА Новости
Культура

Рене Зеллвегер расплакалась на кинофестивале в Торонто

12:52 11.09.2019
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© Фото : 20th Century Fox Film Corporation/BBC Films/Pathé2019Рене Зеллвегер в трейлере к фильму "Джуди"
Рене Зеллвегер в трейлере к фильму Джуди
© Фото : 20th Century Fox Film Corporation/BBC Films/Pathé2019
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Актриса Рене Зеллвегер расплакалась, когда выходила на сцену после показа байопика "Джуди", которому зрители аплодировали стоя на кинофестивале в Торонто, сообщает Entertainment Weekly.
"Хватит, вы испортите мне макияж", - пошутила 50-летняя актриса. В автобиографической ленте об американской актрисе и певице Зеллвегер сыграла главную роль. Режиссером картины стал Руперт Гулд.
В основе сценария фильма - мюзикл "Конец радуги" о последних месяцах жизни Джуди Гарленд, которая едет в Лондон, где выступает с концертами в ночном клубе и знакомится с пятым мужем Мики Динсом.
"Это другой уровень ответственности, когда ты чувствуешь, что тебе нужно как можно точнее передать характер персонажа, изучая сохранившиеся исторические и общеизвестные записи, - рассказала Зеллвегер зрителям после показа картины. – Читая и сравнивая источники, я узнала, что есть разница между реальной историей и тем, как она подается публике, и попыталась найти баланс".
Актриса отметила, что только после фильма она поняла, насколько "необыкновенной" была Джуди Гарленд.
Актриса Рене Зеллвегер
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